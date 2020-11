Většina baníkovců souzena za napadení fanoušků Opavy se dohodla na podmínce

O dohodě z konce minulého týdne dnes informovala na svém Facebooku Česká televize. Redakci iDNES.cz ji potvrdila mluvčí Krajského soudu v Ostravě Klára Krystynová. Muži dostali tříleté podmíněné tresty s odkladem na pět let, zákaz vstupu na stadiony v délce od pěti do desíti let a pokuty od 45 do 109 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

Proces ale bude pokračovat se zbylými pěti baníkovci, kteří na dohodu nepřistoupili. Státní zástupce pro ně požaduje nepodmíněné tresty. „Soud bude pokračovat v lednu,“ uvedla Klára Krystynová.

U soudu se většina z obviněných vzdala práva vypovídat. Promluvil jediný, který odmítl účast na akci.

„Pár dní předtím jsem dostal za úkol domluvit střet se zástupci Opavy. Ale nepodařilo se mi s nimi na místě zkontaktovat. Na následném srazu, kde se domlouvala zmiňovaná akce, jsem klukům řekl, že mám podmínku a nejdu do toho. Místo toho jsem šel cvičit do fitka, na místě činu jsem se tak vůbec nenacházel,“ řekl Martin Š.

Na fanoušky Opavy nastražili past

K incidentu došlo na podzim předminulého roku, akce byla několik týdnů plánována.

Několik baníkovců podle spisu sledovalo vůz skalních příznivců Opavy, kteří se vraceli z Brna po jednom ze svých „domácích“ ligových zápasů (fotbalisté Opavy totiž tehdy ještě kvůli výměně trávníku využívali brněnského azylu).

Mezitím další obžalovaní chystali na silnici I/57 mezi Hladkými Životicemi a Opavou past. „Odstavili vůz, vytáhli rezervní kolo a předstírali defekt, čímž zablokovali cestu. Vůz s opavskými příznivci musel zastavit, v tu chvíli za ním zastavilo i sledující vozidlo,“ uvedl státní zástupce.

Další baníkovci podle něj číhali v autech na přilehlých silnicích. Když opavští zastavili, vyběhli na ně obžalovaní s kuklami na hlavě a s křikem.

„Za bušení a kopání do auta vyzývali k vydání vlajek. Když (napadení) nereagovali a seděli v uzamčeném vozidle, rozbili obžalovaní okno řidiče, čelní okno, vzali klíče, otevřeli kufr a ukradli vlajky, ale i osobní věci a doklady jednoho z přepadených. Poté naskákali do aut a z místa odjeli,“ vylíčila obžaloba.

Ke zraněním nedošlo, na autě ale vznikla škoda za zhruba 60 tisíc korun.