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Po Ostravě šířili falešné pětistovky a tisícovky, dopadnout je pomohl taxikář

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  12:35
V prodejnách s potravinami, na čerpací stanici i třeba ve výrobně klíčů se během léta v Ostravě objevily falešné bankovky. Městem kolovaly nepravé tisícovky i pětistovky. Kriminalisté teď dopadli a obvinili jejich padělatele i jeho komplice, který peníze uváděl do oběhu. Pomohl tankující taxikář.

KRIMI

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Poprvé platbu falešnou tisícovkou ostravským policistům oznámil obchodník v polovině července. Postupně se ukázalo, že není sám, nepravé peníze se objevily i v dalších prodejnách napříč Ostravou.

„Falešných bankovek si však prodavači všimli až na konci pracovní doby. Bankovky měly stejné sériové číslo,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Michalíková s tím, že na případu začali pracovat hospodářští kriminalisté.

Policisté vedou mladšího z obviněných k vazebnímu jednání. „Za stejné protiprávní jednání byl už v minulosti potrestán,“ sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.

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Průlom přišel v podobě taxikáře, který si potřeboval natankovat. „Jednou z falešných bankovek platil za natankované pohonné hmoty. Pokladní však zjistila, že tisícikoruna je zřejmě falešná, což i pro řidiče bylo překvapení,“ popsala situaci Michalíková.

Taxikář měl totiž u sebe ještě další dvě podobné tisícovky. Všechny tři dostal od zákazníka, který jej poprosil, aby mu koupil léky. Při další přepravě by si je vyzvedl.

Podvodníci se snažili udat falešná eura, bankovky měly stejné sériové číslo

Ještě týž den, co mu tři tisíce dal, se však s taxikářem nepoctivý zákazník spojil s tím, že už léky nepotřebuje a chce peníze vrátit. „Poslal mu QR kód na provedení platby. Řidič poslal peníze ze svého účtu, tedy skutečně ty pravé,“ doplnila Michalíková.

Pro kriminalisty už ale díky tomu nebylo těžké pachatele ztotožnit a šestadvacetiletého cizince rovnou i zadrželi. „Při domovní prohlídce zajistili další falešnou bankovku, tentokrát se jednalo o nominální hodnotu 500 korun. Po jeho obvinění policisté podali podnět na vzetí obviněného do vazby, jelikož byla důvodná obava, aby nevycestoval za hranice, či nepokračoval v páchání trestné činnosti,“ upřesnila mluvčí.

Komplic falešnými penězi několikrát zaplatil

Následovalo hledání komplice, který napříč Ostravou peníze dal několikrát do oběhu. Vyšetřování policii dovedlo k osmatřicetiletému muži. Také on teď čelí obvinění z padělání a pozměnění peněz, na rozdíl od komplice ale zůstal na svobodě.

„Mladší obviněný mu měl předat několik bankovek v hodnotě 500 a 1000 korun s vědomím, že jsou falešné. Přestože věděl o nepravosti peněz, měl s nimi v měsíci červenci provést více plateb,“ popsala Michalíková.

Kriminalisté během vyšetřování zajistili třináct tisícovek a dvě pětistovky. Expertiza ukázala, že vznikly na inkoustové tiskárně. „Oběma obviněným nyní hrozí pobyt za mřížemi až na deset let,“ uzavřela mluvčí.

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