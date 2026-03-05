Lákala na dovolenou snů a stovky lidí obrala o miliony, teď ale z Česka zmizela

Dalibor Maňas
  11:35
Slibovala lidem nezapomenutelnou dovolenou v Karibiku nebo v USA za lákavé ceny. Místo toho však připravila stovky lidí o celoživotní úspory. Moravskoslezští kriminalisté nyní ukončili rozsáhlé prověřování praktik třiatřicetileté Češky, která napálila na 300 klientů. Celková škoda se vyšplhala na 26 milionů korun. Žena se skrývá někde v zahraničí, takže policie ji stíhá jako uprchlou.
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

První podvod se podle zjištění vyšetřovatelů odehrál v březnu 2023, kdy se na ostravské policisty obrátili zklamaní klienti. Scénář byl vždy stejný: zaplacené desetitisíce za zájezd na Jamajku, do Mexika nebo na Kubu, ale odlet se nekonal. Peníze už lidé nikdy neviděli.

„Vzhledem k vysoké škodě a předpokladu, že obětí bude mnohem více, si případ převzali krajští specialisté na hospodářskou kriminalitu. Prověřovali případy zhruba 300 poškozených z celé republiky,“ uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Podvodnice obrala stovky Čechů o miliony, lákala je na dovolenou snů.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Obviněná třiatřicetiletá žena využívala k nalákání klientů sociální sítě. Prezentovala se jako zprostředkovatelka luxusních pobytů. Aby vzbudila důvěru, zasílala zájemcům propracované itineráře, faktury a dokonce i falešná potvrzení o pojištění proti úpadku.

Údajní odborníci lákají na falešné zájezdy, upozorňují cestovní kanceláře

Nic z toho však nebyla pravda. „Kriminalisté zjistili, že žena pro realizaci zájezdů neudělala prakticky nic. Ti, kteří přesto vycestovali, si museli ubytování na místě zaplatit znovu, ačkoliv mělo být v ceně,“ doplnila mluvčí.

Peníze chtěla vždy rychle

Žena na klienty tlačila, aby peníze odesílali co nejrychleji. Policie také zveřejnila část komunikace mezi obviněnou a poškozenými. Nejdražší skupinový zájezd přišel podvedené na 900 tisíc korun.

Kromě fiktivních zájezdů, kde činí škoda 23,4 milionu korun, se ženě podařilo z důvěřivců vylákat dalších 2,5 milionu korun jako půjčky na provoz občerstvení v zahraničí nebo na nákup alkoholu, který slibovala pořídit.

Zájezd z Facebooku? Přibývá falešných online cestovek, potírat podvody je složité

Vyšetřování bylo podle policie extrémně náročné. Kriminalisté museli rozplést tisíce finančních toků a komunikovat s Interpolem i zahraničními úřady. Pokud by se celý vyšetřovací spis vytiskl, zaplnil by aktuálně 20 kancelářských šanonů.

Za výše popsané činy hrozí ženě deset let vězení. Vrchní komisař ji obvinil z podvodu.

Podvodník si užíval v Karibiku, další prchl do Polska. Už jsou za mřížemi

Protože se Češka dlouhodobě zdržuje v cizině a domů se nevrací, je stíhána jako uprchlá. „Trestní sazbu stanoví zákon na pět až deset let odnětí svobody,“ uzavřela Štětínská s tím, že práce na vyšetřování případu dál pokračuje.

Policisté zároveň varují, že v roce 2024 žena zřejmě pokračovala v podvodné činnosti pod falešnými profily jiných osob a využívala aktuální cestovatelské trendy k dalšímu klamání lidí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Dvě rány do hlavy. Agresor z Havířova se zastřelil sám, na zbraň nepotřeboval průkaz

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Agresivní šestapadesátiletý muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Tragické srážce rychlíku s tahačem v Lutyni předcházela řada chyb, řekla inspekce

Hasiči odklízejí hrozivé následky železničního neštěstí u Karviné, stav...

Drážní inspekce vydala závěrečnou zprávu z vyšetřování železničního neštěstí v Dolní Lutyni na Karvinsku, při kterém zemřel třicetiletý strojvedoucí a zranilo se třicet lidí. Stalo se tak více než...

5. března 2026  9:40,  aktualizováno  10:14

Poranění hlavy i páteře. Senioři spadli při práci na domě, jeden bojuje o život

Dva vážné pády z výšky zaměstnaly ve středu 4. března 2026 záchranáře v...

Dva vážné pády z výšky zaměstnaly ve středu záchranáře v Moravskoslezském kraji. Vrtulník postupně transportoval dva zraněné seniory z Bruntálska a Opavska do ostravského traumatologického centra.

5. března 2026  9:51

1 000. výhra v extralize a Třinec žije. I předkolo zvládneme, věří Kovařčík

Litvínov, 4.3. 2026, Verva Litvínov - Oceláři Třinec, utkání hokejové...

Forma? Skvělá! Sebevědomí? Rostoucí. Milník? Ano, tisící výhra v extralize! Hokejový Třinec si udržel naději na přímý postup do čtvrtfinále play off díky středeční výhře 4:1 na ledě barážisty z...

5. března 2026  7:56

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Hradec - Baník 0:1 po pen., další pohárové drama, v osmé sérii rozhodl Chaluš

Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.

V úterý Jablonec překvapivě vyřadil Slavii a Mladá Boleslav si poradila se Spartou. Oba favorité po prodloužení nezvládli rozstřel. I středeční čtvrtfinále domácího poháru rozhodovaly penalty. Po...

4. března 2026  19:47

Obec nedaleko Ostravy trápí nutrie, myslivci hlodavce odchytávají do pastí

Nutrie se ve zlínské Bartošově čtvrti přemnožily a útočí. Lidé je však stále...

Dříve obyvatelé Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku vnímali výskyt nutrií kolem řeky Ondřejnice, kde se začaly ve větším množství objevovat před pár lety, pozitivně. Mnozí jim při vycházkách nosili...

4. března 2026  16:11

Oslava curlingu. Reprezentanti lákají na ostravské mistrovství Evropy

Lukáš Klíma sleduje svého reprezentačního kolegu Lukáše Klípu, jak umetá cestu...

Bude to šestidenní oslava curlingu. Tak hovoří o mistrovství Evropy, které se poprvé v historii uskuteční v Česku, předsedkyně Českého svazu curlingu Karolína Frederiksen. Šampionát bude letos od 27....

4. března 2026  14:09

Teplo v moravskoslezských městech za dekádu zdražilo na dvojnásobek, vývoj je nejistý

ilustrační snímek

Během posledních deseti let se ceny tepla ve městech Moravskoslezského kraje často i zdvojnásobily. Například v Ostravě nyní podle statistik Energetického regulačního úřadu (ERÚ) obyvatelé zaplatí...

4. března 2026  13:15

Než senior v Krnově spáchal sebevraždu, střílel do oken příbuznému

Policejní auta, ilustrační snímky.

Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.

4. března 2026  11:16

Koncepce zeleně v Ostravě říká, kde chybí a jak ji kultivovat

Dokončený úsek ulice Přemyslovců v Ostravě s dešťovým záhonem.

Co chce město dělat se zelení v městské a příměstské krajině v Ostravě, ukazuje aktuální výstava Vidíme to zeleně Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA. Zastupitelé...

4. března 2026  5:55

OBRAZEM: Přes sto lustrů i oken. Na zámku v Karviné začalo jarní gruntování

V zámku Fryštát v Karviné začal velký jarní úklid. (3. března 2026)

V zámcích je nyní nebývale živo, ačkoliv po většinu času do komnat a sálů návštěvníci ještě nemohou. Začaly tam totiž jarní úklidy, vždyť do zahájení hlavní návštěvnické sezony zbývá poslední měsíc.

3. března 2026  16:52

Půda v Jiříkově je čistá. Obec se k žalobě kvůli německému odpadu nepřipojí

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

Obyvatelé Jiříkova na Bruntálsku si mohou oddechnout. Rozbory vzorků totiž potvrdily, že nelegální skládka stovek tun německého odpadu, která v obci skončila, nezamořila okolní půdu ani podzemní...

3. března 2026  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.