Ministr zrušil konkurz na ředitele Fakultní nemocnice Ostrava. Vypíše nový

Na pozici ředitele Fakultní nemocnice Ostrava bude vypsáno nové výběrové řízení, a to v průběhu tohoto týdne. Do doby jmenování nového ředitele povede nemocnici dosavadní zastupující ředitel Petr Vávra,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Půjde už o třetí výběrové řízení poté, co loni v únoru ministr odvolal z čela nemocnice dlouholetého ředitele a také exministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.

V obou předešlých soutěžích skončili na prvním místě vždy dva kandidáti a pokaždé byl mezi nimi lékař a manažer Zdravotní pojišťovny RBP Jiří Havrlant, který má podporu velké části ostravské lékařské veřejnosti.

Poprvé přesto dostal přednost gastroenterolog Evžen Machytka, který ale na podzim pod tlakem nespokojených zaměstnanců nemocnice rezignoval.Teď získala společně s Havrlantem stejný počet hlasů primářka Krevního centra a náměstkyně pro léčebnou péči FNO Zuzana Čermáková (viz Ministr váhá se jmenováním ředitele ostravské nemocnice, nervozita roste). Více zaměstnanců si opět přálo Havrlanta, ale ministr ne.



„Důkladně jsem zvážil všechny varianty a vyslechl řadu názorů na oba kandidáty s nejvyšším počtem hlasů - jak ze strany členů výběrové komise, zaměstnanců nemocnice, odborů, kraje a města, tak ze strany lékařské odborné společnosti či akademické obce. Tyto názory se zásadně různí, až polarizují. Obávám se proto, že volba jednoho či druhého by nepřispěla k řešení velmi složité situace, ve které se fakultní nemocnice nachází, a nepřinesla by tak potřebné dlouhodobé zklidnění. Proto jsem se rozhodl využít svého práva, zrušit výběrové řízení a vypsat nové. Netěší mě to, byl bych nejraději, kdyby nemocnice již měla svého právoplatného ředitele. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že nové výběrové řízení je v tuto chvíli jediný možný správný krok ve prospěch nemocnice,“ zdůvodnil Adam Vojtěch.



Šéfku největší odborové organizace ve FNO Zuzanu Sargovou, která byla i členkou výběrové komise, tím zaskočil. „Není mi jasné, proč nemůže jmenovat jednoho z vítězných kandidátů. Nemocnice je už dlouho ve složité situaci, zaměstnance to přestává bavit,“ uvedla.

Kandidáti, kteří měli šanci na post ředitele, situaci komentovat nechtějí. Shodují se jen v tom, že ministr má právo rozhodnout a oni jeho rozhodnutí respektují.

Už minulý týden ale zaznívaly z Ostravy hlasy lékařů, že nemocnice už potřebuje stálého ředitele a odklad rozhodnutí ji poškozuje.



Kriticky situaci hodnotí i exředitel FNO Svatopluk Němeček. „Velmi mě mrzí, že pan ministr svými kroky nemocnici destabilizoval a stále není schopen dát zaměstnancům ani pacientům jasnou odpověď na to, kdo nemocnici dál povede. A především naději, že se nemocnice přestane zmítat vnitřními spory a začne se zabývat tím, proč tady je - poskytovat co nejlepší péči,“ uvedl Němeček.



A naznačil, proč se podle něj ministr nerozhodl pro žádného z kandidátů. „Tipuji, že skupina lidí, která se nemocnice zmocnila v době, kdy ji řídil pan Machytka, chce pokračovat a řídit nemocnici i nadále.“