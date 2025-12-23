Chlapec, který dostal jméno Oliver, se narodil v porodním termínu a s normální hmotností. Jenže obvyklé těhotenské testy před porodem závažné vývojové vady konečníku a močového ústrojí neodhalily. Vše vyšlo najevo, až když se novorozenec prodral na svět.
„Pár hodin po porodu mi lékaři vysvětlili, co bude nutné udělat. Převezli nás do fakultní nemocnice a hned druhý den šel syn na operaci,“ popisuje situaci ze začátku dubna Oliverova matka s tím, že rovněž využila psychologickou podporu, kterou nemocnice nabídla.
Hned po porodu lékaři vytvořili chlapečkovi dočasnou stomii, tedy umělý vývod střeva. Další vyšetření však odhalila, že Oliverův zdravotní problém je ještě složitější.
„Zjistili jsme, že se jedná o sdruženou vadu. Dítě mělo kromě chybějícího konečníku také postižení močových cest a ledviny,“ přiblížila Ivana Slívová, vedoucí lékařka Centra dětské traumatologie a chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava, která dítě operovala.
K náročnému zákroku však mohli lékaři přistoupit až poté, co Oliver nabral potřebnou hmotnost a byla splněna i další kritéria.
Operace kombinovala laparoskopii s klasickým chirurgickým zákrokem v oblasti budoucího konečníku, byla tedy technicky značně náročná. „Výsledek je velmi dobrý. Oliver dnes nemá žádná zásadní zdravotní omezení a prospívá stejně jako jeho vrstevníci,“ konstatovala lékařka.
Jak uvedla mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová, právě toto nemocniční zařízení patří mezi tři tuzemská specializovaná centra, která se léčbou vrozených vad konečníku zabývají.
Takové vady se vyskytují přibližně u jednoho z 4 500 novorozenců, přičemž ostravští lékaři ročně operují kolem deseti dětí. „Oliverův případ byl však výjimečný především kvůli kombinaci několika závažných vrozených vad. Úspěch operace má proto velkou hodnotu,“ zakončila lékařka Slívová.