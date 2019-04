Pacienti po úraze míchy nechodí, díky trenažeru však zkoušejí lyžovat

„Je to v podstatě moje dítě. Protože sám jezdím na běžkách, pokusil jsem se sestrojit něco, co tu jízdu simuluje,“ vysvětloval Volf, který je už třináct let na vozíku, při předávání unikátního trenažeru nemocnici. Zranil se při lyžování.

Nový rehabilitační stroj s pevným sedadlem, který simuluje běh na lyžích, ale i veslování a pádlování, ocenil vedoucí fyzioterapeut kliniky léčebné rehabilitace Zdeněk Guřan, který dřív pracoval na spinální jednotce.

„Chyběla nám aktivita, která posunuje pacienty k normálnímu životu. To jsou věci, na kterých se musí pracovat hned po úrazu. Nové vybavení posouvá naši spinální jednotku zase o krok dál k lepší a kvalitnější péči,“ zhodnotil Guřan význam multifunkčního trenažeru.

Novinkou je nadšený i vedoucí fyzioterapeut spinální jednotky Petr Kalman.

„Jakákoliv jiná pohybová aktivita než samostatné cvičení je pro pacienty výborná motivace. Jsme rádi, že jim můžeme nabídnout multifunkční trenažer, který simuluje reálný sport. Takový nám zatím chyběl,“ uvedl Kalman.

Volf předáním daru splnil slib, který dal ostravské nemocnici v říjnu, kdy jí věnoval první unikátní stroj – handbike trenažer, jehož konstrukci navrhl.

„Už během své léčby na spinální jednotce jsem se rozhodl, že budu sportovat dál. I na vozíku,“ říká šéf spolku, který pomáhá mnoha lidem.