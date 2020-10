Specialisté letěli do Ostravy zachránit miminko, potřebovalo mimotělní oběh

U novorozence se náhle objevily závažné komplikace, proto neonatologové Fakultní nemocnice Ostrava oslovili tým ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří jako jediní v České republice mají k dispozici přístroj ECMO pro děti. Ten umožňuje napojení na mimotělní oběh.

Tým přiletěl armádním vrtulníkem, na jehož palubě byl kardiovaskulární chirurg se svým sesterským týmem, dětský intenzivista, specializovaná sestra a medicínský technik.

Dítě ohrožovala hypoxemie. „V malém procentu případů může u novorozence po porodu dojít k situaci, kdy nedojde k poklesu tlaku v plicních cévách, dokonce se může tento tlak zvýšit a dojde k závažnému stavu nazývanému hypoxemie. Ta může být v těžkých případech i extrémní,“ popsala vzácný problém primářka neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava Hana Wiedermannová.

Laicky řečeno, organismus miminka zůstává ve stavu jako v těle matky před porodem a nepřizpůsobuje se novému prostředí.



„Léčba tohoto stavu je velmi náročná a pokud selžou všechny dostupné léčebné metody, kontaktujeme ECMO tým z Kliniky pediatrie a dědičných metabolických poruch Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,“ dodala Hana Wiedermannová.

Jak přiblížil vedoucí lékař Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Václav Vobruba, dítě bylo nutné napojit na mimotělní oběh v nemocnici, kde se zrovna nacházelo. Nutná je i asistence dětského kardiochirurga.

Když selžou všechny obvyklé metody

„Většinou je dítě v kritickém oběhovém a respiračním selhání, kdy všechny konvenční metody selhaly a nejsou schopny zajistit okysličení. Z těchto důvodů se dává na mimotělní podporu,“ vysvětlil doktor Vobruba.

Novorozenec je po napojení na ECMO schopný zvládnout cestu do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to speciálně vybavenou sanitkou.



Tým létá za vzdálenějším dětským pacientem hlavně proto, že rozhoduje doslova každá minuta.

„V současné době spolupracujeme s Armádou ČR, která je náš velký pomocník a nikdy nás nenechá ve štychu,“ popsal spolupráci při cestách za nemocnými dětmi primář 2. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice Tomáš Grus.

Zpátky sanitkou? To není ideální

Doplnil, že armáda je ve velmi krátkém čase schopna zorganizovat letecký transport týmu do vzdálenějších míst, což výrazně urychlí dostupnost této péče nemocnému dítěti. „Bohužel zatím dítě jezdí sanitkou ve speciálním inkubátoru po dálnici, ale vyjednáváme, abychom i děti mohli vozit letecky, protože je to jednoznačně šetrnější a rychlejší,“ povzdychl si Grus.

Ročně zasahuje ECMO tým zhruba patnáctkrát. Podobně vážných případů je ale v České republice podle primáře Gruse až dvakrát více.



„Zbytek nám bohužel uniká. I přestože to děláme už takovou dobu, i přes veškerou osvětu, tak nás pracoviště nekontaktují nebo v horším případě o nás nevědí. Snaží se to léčit konvenčně, nicméně ne vždy to pak dobře dopadne,“ povzdychl si Grus.

Neonatologové ostravské fakultní nemocnice volali ECMO tým naposledy před dvěma lety. „Ale asi před čtyřmi lety jsme tento tým volali během jediného roku pětkrát. Vůbec se to nedá predikovat, jak a kdy takoví pacienti budou. Nic tomu nenasvědčuje, dítě se narodí jako kterékoliv jiné a do několika hodin může být indikováno k této mimotělní oxygenaci,“ zakončila primářka Wiedermannová.