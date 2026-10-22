Zámek v Bravanticích láká na rekordní sbírku modelů aut i vzácné velké unikáty

Nevšední sbírka modelů aut je k vidění na zámku v Bravanticích na Novojičínsku. Jedná se o stálou expozici, na jejímž vzniku se domluvili sběratel a stavitel modelů Miloš Brunai s obcí Bravantice.
Pro Miloše Brunai jsou modelářství i auta celoživotní láskou. „Už jako dítě jsem vyhrál několik modelářských soutěží, pak ale přišla doba, kdy jsem musel řešit rodinu a práci, nakonec jsem se k tomu ale vrátil,“ vzpomínal.
Dnes jeho sbírka, která je zapsaná i v knize rekordů, čítá více dva tisíce modelů aut, většina z nich v měřítku 1:43, zhruba sedmdesát kusů jsou ale velké modely 1:8.
„Když už se mi rozrostla natolik, že jsem ji neměl doma, ani ve firmě kam dávat, začal jsem hledat místo, kde bych ji mohl umístit,“ vyprávěl Miloš Brunai, který se nakonec domluvil v Bravanticích.
Tam mu poskytli prostory v místním postupně opravovaném zámku, kde z modelů vznikla rozsáhlá stálá expozice. „Veškerý výdělek ze vstupného pak jde na další opravy zámku,“ podotkl.
Nákladní i osobní auta
Návštěvníky přitom čeká zajímavá podívaná. Sbírka mapuje vývoj automobilů od jeho počátků na konci 19. století, k vidění je například model prvního továrně vyrobeného vozu v českých zemích – NW Präsident, který sestrojili v nedaleké Kopřivnici.
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Zachyceno je i to, jak se postupně proměňovala podoba osobních i nákladních vozů českých značek Škoda, Tatra, ale i Laurin & Klement a dalších.
„Mám i tématické série, například historický vývoj vozového parku slovenské policie od roku 1945 až do dnešních dob,“ vylíčil sběratel.
Velkým lákadlem pro návštěvníky jsou i diorámata zachycující různé scenérie včetně lidských postav: od panelového sídliště z osmdesátých let až po výjevy ze slavných filmů, jako jsou Krotitelé duchů, Návrat do budoucnosti či Rychle a zběsile.
„Všechna diorámata vytváříme na základě dobových fotografií či záběrů z filmů, používáme při nich jak různé doplňkové součástky, které se prodávají v modelářských obchodech, tak vlastní díly vytvořené na 3D tiskárnách,“ popsal.
Velké modely
Nejexkluzivnější součástí výstavy jsou ale velké modely v měřítku 1:8. „Lidé mohou vidět takové unikáty jako třeba jediný model Ferrari F40 v Česku, nebo monopost Ferrari 312, s nímž Niki Lauda vyhrál mistrovství světa,“ uvedl sběratel.
Zatímco modely v měřítku 1:43 kupuje většinou již hotové, ty velké 1:8 sám sestavuje. „Dílky pro ně vyrábějí specializované firmy z Itálie nebo z Německa. Musíte se u nich zaregistrovat a oni vám pak postupně posílají jednotlivé díly. Až je máte komplet všechny, můžete začít stavět, ale je to dlouhé čekání. Běžně trvá i tři roky, než všechny díly dostanete,“ přiblížil.
Takto vznikly například i modely nejznámějších škodovek: Škoda Octavia, Škoda 100 či Škoda 1000. „U těchto modelů je specifikum, že si je mohli objednávat pouze lidé v Česku. Podobně třeba modely francouzských vozů byly dostupné pouze pro zájemce s francouzským pojištěním,“ uvedl.
Teprve, když je model sestavený a hotový, může se prodávat i do dalších zemí. „Na různých burzách se pak ceny vzácnějších modelů šplhají do stovek tisíc,“ podotkl sběratel.
Podoba výstavy není podle jeho slov konečná. „Stále přibývají další modely aut a stavíme i nová diorámata, která pak k expozici přidáme,“ uzavřel Miloš Brunai.