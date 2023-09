Eurovolby se blíží. Tošenovský do Bruselu už nechce, Konečná to zkusí znovu

„Příští rok už nechci kandidovat, protože hlavně cestování mám takříkajíc plné zuby. Nechci už trávit život za volantem,“ předeslal 67letý Tošenovský, že jeho se následující eurovolby už nebudou týkat.

Připomněl, že letos je tomu třicet let, co se začal věnovat politice. Do roku 2000 byl primátorem Ostravy, dalších osm let prvním moravskoslezským hejtmanem a od roku 2009 působil jako europoslanec.

„A už chci žít normálně. Zůstanu v Ostravě a budu se věnovat rodině, těším se na čtyři vnoučata,“ podotkl Tošenovský a na dotaz, zda se dále bude věnovat politice, odpověděl, že se žádnou funkcí nepočítá. „Nevím, co život ještě přinese, ale opravdu už toho bylo dost.“ Naopak Kateřina Konečná hodlá i po už odsloužených deseti letech europoslankyně zvládnout další pětiletý mandát.

„Kandidátku dáváme dohromady, a pokud se podaří, nebudou tam jen zástupci KSČM, ale i jiných zástupců levicových opozičních stran. Ale mimoparlamentních,“ vyloučila Konečná volební koalici s hnutím ANO a SPD. Současně však také odmítla spolupráci se SOCDEM, bývalou ČSSD.

Europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

V médiích se už objevila možnost spolupráce Konečné, která od roku 2021 působí jako šéfka komunistů, s někdejším premiérem Jiřím Paroubkem ze spolku Nespokojení.

„Vše se ještě rodí, zatím není nic schváleno ani podepsáno, a to ani s panem Paroubkem,“ upozornila 42letá Konečná s dovětkem, že pokud se nic nezmění, tak se svou kandidaturou předběžně počítá, a to na prvním místě, jako v roce 2019.

Konečná pendluje mezi Novým Jičínem, kde žije, Prahou a Bruselem. Časově to je opravdu náročné a podpora rodiny je zásadní. Ale ještě není čas, abych nekandidovala,“ konstatovala.

Zuzana Klusová je na kandidátce Pirátů na třetím místě.

Na reálně volitelném místě se na kandidátce Pirátů umístila krajská zastupitelka Zuzana Klusová z Karviné.

Pro některé překvapivě figuruje na třetím místě, což je přesně počet současných pirátských europoslanců.

Překvapena tak vysokým nasazením byla prý i ona. „Je to velký závazek, už nyní se připravuji, abych obstála,“ uvedla 38letá Klusová.

Vulgární komentáře částečně překvapily

Na evropskou kandidátku prý vůbec nepomýšlela. „A to do doby, než mi zavolal Ivan Bartoš (předseda Pirátů – poz. red.) a řekl mi, abych do toho šla,“ prozradila.

Hned jak vešla ve známost její pozice, objevily se na sociálních sítích i nenávistné a až vulgárně sexistické komentáře.

Předseda oblastního sdružení hnutí ANO a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

„Jsem na to trochu zvyklá u nás na Karvinsku, protože tady Piráti u velké části populace nepatří mezi oblíbené, ale na celostátní úrovni mě to trochu zaskočilo. Na druhou stranu jsem ráda, jak velká podpora se mi dostala od kolegů a od většiny veřejnosti,“ vysvětlila Klusová, která doufá, že i ona přispěje k tomu, aby se v budoucnosti političky s takovými útoky nesetkávaly.

V eurovolbách před čtyřmi roky v kraji zvítězilo hnutí ANO. Podle starosty Slezské Ostravy a ostravského šéfa hnutí ANO Richarda Vereše se kandidáti ještě vybírají. „Hotovo bude někdy na podzim,“ poznamenal Vereš. Na dotaz, jestli bude kandidovat i on, odpověděl: „Takový zájem jsem projevil, ale ještě není nikdo nominovaný.“

Z dalších stran a hnutí zatím není známo, že by se někdo z moravskoslezských regionálních politiků ocitl na vyšší pozici.