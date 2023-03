Nechtěná koruna. Řada českých firem by přivítala výplaty mezd v eurech

V České republice to zatím kvůli zákonu možné není, tlaky na změnu ale sílí.„Jsme otevřená ekonomika a zejména pro mezinárodně působící firmy je co největší využívání eura jednodušší. Podle našeho šetření s Českou národní bankou zhruba patnáct až dvacet procent domácích transakcí firem je v eurech, čímž mírní kurzové riziko,“ přiblížil důvody volání hlavně exportních firem po euru viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

„Dlouhodobě proto prosazujeme možnost vést účetnictví v eurech i přijetí eura jako takového, což by většinu těchto problémů vyřešilo,“ dodal.

Firmy, které mají většinu příjmů v eurech, trápí hlavně administrativa spojená s převody. Ne nevýznamnou roli hrají i změny kurzu.

„Devadesát procent příjmů našich firem je v eurech. Ve výplatní termín musíme vyměnit eura za koruny, a každý měsíc tak řešíme kurzové rozdíly, které nám mění náklady na mzdy bez toho, abychom platy jakkoliv upravovali,“ upozornil na náklady spojené s výplatami v korunách Pavel Drobil, předseda představenstva společnosti Anacot Capital.

Ta vlastní několik převážně strojírenských firem. „Už delší dobu uvažujeme o zahájení debaty na téma vyplácení mezd v eurech. Nicméně dokud nám stát neumožní odvádět například i zálohy na daň z příjmu fyzických osob či sociální a zdravotní pojištění v eurech, tak se problému nutnosti směňovat eura za koruny nezbavíme,“ konkretizoval Drobil své výhrady.

Podobně situaci vidí i ve skupině BR Group, do níž patří například bolatický Lanex. „Jsme čistý exportér. Proto je naší snahou maximalizovat nákupy vstupů v cizích měnách, zejména eurech. Zdaleka nejvýznamnější položkou, kterou musíme hradit v korunách, zůstávají mzdy. Z pohledu měnového zajištění by tak úhrada platů v eurech byla velmi zajímavá,“ konstatoval Martin Volný, finanční ředitel skupiny BR Group zaměstnávající více než 2 700 lidí.

„Zatím jde ale jen o teoretické úvahy, výplata mezd v eurech v České republice stále není legální. Navíc by bylo nutno na podobný krok připravit i naše zaměstnance, kteří by to mohli vnímat jako komplikaci,“ doplnil.

Změny v účetnictví se prý už chystají

Část firem ale zatím případný přechod na výplaty v eurech neřeší. Hlavně proto, že to zatím zákon neumožňuje. „V eurech vyplácíme mzdy pouze německým kolegům z obchodního týmu, v Polsku vyplácíme polskými zlotými. V Česku pouze českými korunami. O výplatách v eurech jsme neuvažovali a zatím neuvažujeme,“ konstatovala Eva Kijonková, mluvčí společnosti Cylinders Holding s tím, že firma nyní hradí zaměstnancům mzdy v eurech, jen pokud pracují v dceřiných firmách se sídlem v eurozóně.

Změnu, alespoň částečnou, by přivítali ve společnosti Hyundai. „Po euru voláme taky, alespoň možnost vedení účetnictví v eurech by nám jistě pomohla, ale dokud bude oficiální měna koruna, předpokládám, že budeme vyplácet mzdy v korunách,“ konstatoval mluvčí nošovické automobilky Petr Michník.

Změna umožňující firmám účtování v eurech se už chystá. „Návrh nového zákona o účetnictví nově umožňuje účtování a vykazování v cizí, takzvané funkční měně. To je taková, v níž probíhá většina transakcí účetní jednotky,“ řekla Gabriela Krušinová z tiskového odboru ministerstva financí. „Právnickým osobám tak bude možné vyměřit daň například v eurech.“