Exotická zvířata zůstanou v teple, slibuje ostravská zoo navzdory drahotě

„Je naší povinností zejména teplomilným druhům vyhřát ubikace tak, abychom neohrozili jejich zdraví a pohodu,“ konstatovala mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Místo omezení tepla se chovatelé snaží předcházet jeho ztrátám a zbytečným únikům, a to například zateplením jednotlivých objektů. I přes tato úsporná opatření vzrostly chovatelům roční náklady energií o více než patnáct milionů korun.

„Za elektřinu jsme loni platili 6,6 milionu, v tuto chvíli je to ale už více než osmnáct milionů. A co se plynu týče, i jeho cena je vyšší, a to o tři a půl milionu korun,“ shrnula mluvčí.

Za elektřinu platí čtyřikrát více

Úsporná opatření podle ní musela zoo zavést již počátkem letošního roku, kdy došlo ke krachu jejího dodavatele elektřiny. „Tehdy jsme se dostali do režimu takzvaného dodavatele poslední instance a poplatky nám vzrostly z původních 250 tisíc za měsíc sedminásobně. Vzápětí nám zdražil i plyn,“ vzpomínala Nováková.

Od května 2022 má zoo nového dodavatele, se kterým uzavřela smlouvu do konce roku 2023. Za elektřinu v tuto chvíli platí čtyřnásobek původní výše a roční nárůst poplatků za plyn je zhruba trojnásobný.

Zdražení se nedotklo jen energií. „Nárůst jsme zaznamenali také u jiných komodit. Nejcitelněji zdražilo krmení, ale výrazně dražší je také materiál na stavby a opravy pavilonů a výběhů, stelivo, ale i dřevo, které dáváme zvířatům do výběhu. Celkově můžeme hovořit o zdražení provozu o plných dvacet procent,“ podotkla mluvčí s tím, že zvířat se zvýšení cen nijak nedotkne.

Voda v bazénu hrochů neklesne pod 18 stupňů

Nejvíc jim budou chovatelé přitápět v pavilonu Papua, kde žijí zástupci tropů. „Nedá se říct, kolik stupňů přesně v jejich interiéru bude. Temperujeme tu několik míst a záměrně má každé jinou teplotu. Toho využívají především chladnokrevní plazi, kteří si mohou vybrat místo pobytu dle potřeby,“ objasnila mluvčí.

Tropická akvária budou chovatelé dál vyhřívat na pětadvacet stupňů a voda v bazénu hrochů neklesne pod osmnáct stupňů Celsia. Stejně je vytápěn i pavilon slonů, zatímco voda v jejich napaječkách musí mít mezi dvaceti až pětadvaceti stupni.

Chovatelé věří, že se jim podaří zimu zvládnout bez omezení, a to nejen díky městu Ostrava, které uhradilo část nákladů na energie, ale především zásluhou návštěvníků, jejichž počty letos lámou rekordy.

Počet návštěvníků asi překoná rekord

Za prvních deset měsíců roku se jich přišlo na zvířata podívat přes 573 tisíc. „A první listopadový týden naznačuje, že se nám podaří překročit dosavadní historicky nejvyšší roční návštěvnost,“ nastínila Šárka Nováková.

Rekord je z roku 2019, kdy do zoo dorazilo přes 580 tisíc lidí. Vstupné pokrývá až padesát procent provozních nákladů ostravské zoo, přičemž vedení v tuto chvíli o jeho navýšení neuvažuje.

„Lidé mohou zvířatům pomoct i jinak než návštěvou,“ upozornila Nováková. „Oblíbená je například adopce na dálku některého z chovaných jedinců nebo příspěvek na krmivo.“