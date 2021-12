Emisní povolenky jsou nyní rekordně drahé, drtí to výrobce i další firmy

Strmý vzestup cen emisních povolenek začal v říjnu roku 2020. Z necelých 24 eur se během 14 měsíců dostaly téměř k 90 eurům. Zatímní maximum zaznamenaly burzy 8. prosince letošního roku, kdy se jejich cena (prozatím) zastavila na 88,88 eura.

„Celý systém emisních povolenek při současném vývoji situace vypadá, že jde o pomstu Evropské unie firmám, které se rozhodly pro čistou, bezemisní výrobu. Velkou část ceny elektřiny, kterou nyní nakupujeme na příští rok pro našich deset výrobních společností, totiž tvoří emisní povolenky,“ přibližuje dopady cen povolenek na společnosti, které je přímo nepotřebují, výkonný ředitel skupiny BR Group Petr Mitura.

Skupina podniká v oborech průmyslového textilu, strojírenství a plastikářství.

„Cena elektřiny ovlivněná růstem cen emisních povolenek je další ranou pro udržení naší konkurenceschopnosti. Je asi nejvyšší čas celý projekt emisních povolenek zásadně přehodnotit, což ale v době, kdy s povolenkami spekulují banky nebo investiční fondy, vůbec nebude jednoduché politické zadání,“ dodal Mitura.

Počty povolenek měli oznámit v listopadu

Dalším problémem, s nímž se firmy v kraji v současnosti potýkají, je nejistota, jak to bude s povolenkami vypadat v příštím roce. Evropská komise ještě neřekla, kolik jich v příští roce firmy dostanou.

„Podle našich informací jsou důvodem zdržení údajně problémy na IT systémech Evropské komise, česká strana by měla být připravená,“ komentoval problém Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie. „Je to zatím hlavně technický problém, zatím naštěstí ne fatální, byť firmám samozřejmě problémy dělá,“ zmínil Urban.

„Pro nás to znamená problém hlavně v plánování výroby pro příští rok. Nevíme, na čem jsme, nemáme jistotu, kolik povolenek dostaneme,“ vysvětluje obtíže spojené se zdržením mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

Železárny trápí samotná cena povolenek

„Náklady na povolenky letos vzrostou už zhruba o 1,1 miliardy korun. Je to, řekněme, už dvojnásobek loňských výdajů,“ naznačila mluvčí železáren finanční dopady růstu cen emisních povolenek.

„A nepřímo kvůli růstu ceny za povolenku vzrostly i náklady na energie. To má negativní dopad do hospodaření společnosti. Z hlediska nákladů jsou energie jednou z nejvýznamnějších položek naší firmy,“ doplnila.

S tím souhlasí i Urban. „Ekonomický dopad ceny na firmy je obrovský. Jak nepřímý při nákupu energií, kdy například Tameh, ČEZ i Energetika Třinec mají velkou spotřebu uhlí, tak přímý, kdy firmy musí dokupovat povolenky kvůli vlastní výrobě,“ řekl.