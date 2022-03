Cena za emisní povolenky klesla, firmy se však bojí návratu spekulantů

Minulý týden byly ceny pod 80 eury za tunu CO ² .

„Zdá se, že část finančních institucí z trhu vystoupila a přesunula peníze do aktiv, které jsou v krizi tradičně považované za bezpečný přístav, třeba americké dluhopisy,“ konstatoval Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie.

Ceny emisních povolenek se na konci loňského roku blížily 100 eurům za tunu, přičemž se ještě na jeho začátku pohybovaly jen okolo třiceti eur. To například Třineckým železárnám meziročně zvýšilo náklady na povolenky na zhruba dvojnásobek, o více než miliardu korun.

„Pokles ceny povolenky v posledních dnech je pro oceláře sice pozitivní zprávou, nicméně se domníváme se, že jde o mimořádný výkyv v důsledku spekulativních operací. A budoucí vývoj ceny je proto velmi nejistý,“ komentoval ceny Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren.

„Je zřejmé, že systém obchodování s emisními povolenkami není pod kontrolou a neplní svou roli správně,“ dodal.

Někteří na povolenkách jen vydělávali

O tom, že se vývoj cen emisních povolenek dostal pod vliv dlouhodobých spekulací, je přesvědčen i Radek Strouhal, generální ředitel společnosti Vítkovice Steel.

„Je to jednoznačně potvrzení extrémního vlivu spekulantů. Reálná potřeba povolenek je stále stejná a není důvod k takové šílené volatilitě (kolísavosti, pozn. red.) ceny. Válka, která způsobila stažení spekulativního kapitálu, potvrdila to, co jsme jako oceláři tvrdili již rok,“ řekl.

Vedle odchodu obchodníků, pro něž byly emisní povolenky jen další možností, jak vydělávat, a k vlastní výrobě je vůbec nepotřebovali, se na propadu cen projevily i pochybnosti, zda se nezmění evropský postoj ke snižování CO2. Respektive ke způsobu dalšího postupu.

„Náhlý pokles ceny má zřejmě souvislost s konfliktem na Ukrajině a nejistotou v oblasti budoucnosti ambicí Evropské unie v dekarbonizaci,“ připomněla mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková. „A z trhu odešli finanční hráči, kteří v době války hledají bezpečné investice, jako je dolar či americké dluhopisy.“

Oceláři chtějí změnu přístupu k emisím

Podle Radka Struhala nadešla chvíle způsob využívání emisních povolenek změnit.

„Mělo by dojít k zásadnímu přehodnocení přístupu k emisím CO 2 a k nastavení splnitelných cílů,“ konstatoval generální ředitel Vítkovice Steel. „Povolenky by mohly být nahrazeny postupně zvyšujícím se poplatkem za emise. To by umožnilo lépe plánovat investiční akce v této oblasti. A měla by být doplněna vhodným vyrovnávacím mechanismem při exportu výrobků mimo EU a samozřejmě ochranou proti nefér dovozu.“

„Současná energetická krize ukazuje na nutnost spolupracovat na pragmatickém návrhu úprav politiky EU v oblasti energetiky a klimatu tak, abychom ochránili evropský průmysl,“ přidal se Jan Czudek.

Jak se budou ceny emisních povolenek pohybovat dál, zatím není jasné.

„Obecně platí, že v současnosti jsou ceny téměř všeho velmi volatilní, takže předvídat další vývoj je těžké. Například v pátek minulý týden se cena povolenky vyšplhala na 76 eur, takže část ztráty zase umazala,“ dokončil Daniel Urban.