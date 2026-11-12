Zanedlouho se stala mluvčí a bojovnicí za práva žen, kterým lékaři bez vědomého souhlasu nebo třeba pod hrozbou odebrání dětí trvale zneprůchodnili vejcovody.
Byla to i její zásluha, že se vláda za protiprávní zákroky omluvila a stovky žen dostaly finanční odškodnění. Za to převzala před dvěma týdny druhé nejvyšší státní vyznamenání. Řád TGM IV. kategorie udělovaný za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv získala jako vůbec první Romka.
Než mě odvezli na sál, podala mi sestra papír, který prý musím podepsat. Vůbec jsem to nečetla, protože jsem měla hrozné bolesti. A to byl právě souhlas se sterilizací, o které mi předem nikdo neřekl.