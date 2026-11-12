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Děti jsme si za odškodné nekoupily, říká aktivistka, kterou vyznamenal prezident

Petra Sasínová
  18:00
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Elena Gorolová je ostravská sociální pracovnice, lidskoprávní aktivistka a obhájkyně romských žen, které byly protiprávně sterilizovány a o jejichž odškodnění se zásadně zasloužila. Od prezidenta Petra Pavla převzala druhé nejvyšší státní vyznamenání. Řád TGM IV. kategorie udělovaný za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv získala jako vůbec první Romka. (3. listopadu 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Říká, že to byl její životní mezník, když si v roce 2004 všimla teletextové zprávy, že se v ostravském sdružení Vzájemné soužití scházejí nedobrovolně sterilizované ženy. Mnoho let byla Elena Gorolová bez práce a žila izolovaně ve vyloučené lokalitě Přednádraží. Přesto ji informace, že se někde sdružují ženy, kterým se stalo to samé co jí v 21 letech, vybudila z letargie.

Zanedlouho se stala mluvčí a bojovnicí za práva žen, kterým lékaři bez vědomého souhlasu nebo třeba pod hrozbou odebrání dětí trvale zneprůchodnili vejcovody.

Byla to i její zásluha, že se vláda za protiprávní zákroky omluvila a stovky žen dostaly finanční odškodnění. Za to převzala před dvěma týdny druhé nejvyšší státní vyznamenání. Řád TGM IV. kategorie udělovaný za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv získala jako vůbec první Romka.

Než mě odvezli na sál, podala mi sestra papír, který prý musím podepsat. Vůbec jsem to nečetla, protože jsem měla hrozné bolesti. A to byl právě souhlas se sterilizací, o které mi předem nikdo neřekl.

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