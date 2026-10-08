Rychle, ve dvou i bez přileb. Na elektrokoloběžkách lidé bourají stále častěji

„Letos za leden až srpen vzrostl počet evidovaných nehod s účastí elektrokoloběžek v Moravskoslezském kraji o 58 procent na 98 nehod. Za osm měsíců byla letos překonána loňská celoroční bilance těchto nehod,“ konstatoval Lukáš Kadula krajský koordinátor BESIP z Centra dopravního výzkumu.
Většinou nehody končí lehkým zraněním, není to však pravidlem. „Jedna osoba byla usmrcena, dvě zraněny těžce a pětasedmdesát lehce,“ upřesnil letošní bilanci v kraji Kadula a poznamenal zároveň, že celkový počet nehod elektrokoloběžek je ve skutečnosti ještě vyšší, do statistik se totiž propisují jen ty nahlášené policii.
Ke smrtelné nehodě došlo v březnu v Janově na Bruntálsku, kde jednapadesátiletý muž zemřel po pádu při rychlé jízdě. Těžké zranění utrpěl rovněž v březnu pětačtyřicetiletý muž na elektrokoloběžce po kolizi s autem ve Vratimově a v červenci šestatřicetiletá žena v Havířově, rovněž po střetu s autem.
Přilby? Ani děti někdy ne
Zatímco letos je kraj už na zhruba stovce nehod elektrokoloběžek, za celý loňský rok šlo o 89 nehod, předloni o 41 a v roce 2023, odkdy se tyto havárie evidují, 39 událostí. Statistika každoročně obsahuje smrtelné nehody i těžká zranění.
Pravidla pro koloběžky
K drtivé většině nehod dochází v obci a ve městě. Nejčastější příčinou je nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti v jízdě a nepřiměřená rychlost. Často se jedná o takzvanou samonehodu – tedy bez druhého účastníka.
Policejní mluvčí Jan Segsulka upozornil, že lidé podceňují i bezpečnost. Ve velkém například nenosí přilby, a to ani děti.
„Na Opavsku jsme letos do konce srpna zaznamenali čtrnáct dopravních nehod s celkem patnácti lehce zraněnými. Alarmující je, že pouze jeden účastník byl v době nehody vybaven ochrannou přilbou. Tu doporučujeme všem bez rozdílu, i když je povinná jen pro jezdce mladší osmnácti let,“ uvedl Segsulka. Těch byla mimochodem v případě opavských nehod celá polovina.
Jezdci také často jezdí dva. „Vídáme děti a náctileté, jak se po obcích a městech prohánějí ve dvou na jedné elektrokoloběžce. Toto je také ze zákona zakázáno,“ upozornil mluvčí s tím, že jen v létě se na Opavsku takto staly dvě nehody. „Dvě čtrnáctileté děti takto havarovaly ve Vítkově a dvanáctiletý a čtrnáctiletý nezletilí v Hlučíně.“
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Problémem je i alkohol, ačkoliv pro elektrokoloběžky platí zákaz řízení pod jeho vlivem.
„Obecně řidiči elektrokoloběžek jsou v tomto nejméně ukázněni ze všech účastníků silničního provozu,“ konstatoval Lukáš Kadula a doplnil statistiku, podle níž byla pod vlivem alkoholu necelá třetina řidičů elektrokoloběžek, kteří zavinili nehodu.
Policisté právě teď na podzim vyzvali k větší opatrnosti. „Výrazně se mění podmínky pro přilnavost pneumatik. U elektrokoloběžek s malými koly, které mají vysokou dynamiku pohybu, musí být lidé obzvlášť opatrní,“ uvedl Jan Segsulka s tím, že mokrý povrch s listím prodlužují brzdnou dráhu a může způsobit ztrátu stability.
Policejní mluvčí zároveň upozornil, že elektrokoloběžka není hračka, ale dopravní prostředek. „Rodiče by měli zvážit, zda je její pořízení pro děti vhodné.“
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20. března 2026