Elektrárna Dětmarovice chce spalovat odpad, ročně až sto padesát tisíc tun

„Projektem se vážně zabýváme. Část kapacity elektrárny se bude uvolňovat, a proto jsme už dříve kraji nabídli tuto možnost,“ potvrdil mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Spalování vhodného odpadu v takzvaném ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu) je jednou z preferovaných variant navrhovaných ve studii, kterou si nechal krajský úřad před nedávnem vypracovat.

Studie řeší, jak nakládat s odpadem po roce 2024, kdy vstoupí v platnost zákaz skládkování. V současnosti totiž končí každoročně 300 tisíc tun odpadu právě na skládkách v regionu.

„Zpracovatel studie doporučuje k realizaci výstavbu jednoho nebo dvou ZEVO v kraji v lokalitě Elektrárna Dětmarovice a Ostrava,“ píše se mimo jiné ve shrnutí analýzy.

Ač jsou závěry studie nezávazné a slouží spíše jako výčet variant řešení pro obce, které jsou majiteli odpadu, právě varianta využití dětmarovické elektrárny se jeví jako velmi reálná.

„Přímé energetické využití odpadu bude pro kraj důležité. Výroba tepla je u nás v současnosti postavena především na bázi uhlí, a to se dřív nebo později v kraji těžit přestane. Takže proto na energetiky, kteří by mohli náš odpad využívat, sázíme,“ podotkl hejtman Ivo Vondrák.

Podmínkou je, že se odpad nebude vozit z jiných krajů

Kraj si ale klade podmínky. „Zaprvé, že se sem nebude svážet odpad z jiných krajů. A zadruhé, že nesmí přibýt ani gram škodlivin v ovzduší navíc. To lze zajistit různými kompenzačními opatřeními,“ vysvětlil Vondrák. Obojí by údajně dětmarovická elektrárna dokázala garantovat.

„Díky dřívější modernizaci elektrárny by to nemělo žádný vliv na kvalitu ovzduší a zároveň by nevznikl problém s dopravou odpadu. Ten by se k nám mohl vozit ekologicky po kolejích, tak jako vozíme do elektrárny uhlí. A v každém případě by se jednalo pouze o odpad produkovaný v obcích Moravskoslezského kraje,“ zmínil Sobol.

Elektrárna by byla takto schopna ročně využít 130 až 150 tisíc tun odpadu. Jeho spalování by muselo předcházet zpracování dokumentace EIA, tedy studie o vlivu projektu na životní prostředí.

Kvůli změně zdraží svoz odpadu

„Předpokládáme využití nejmodernějších technologií s ohledem na veškeré emise,“ přislíbil Sobol s tím, že investice do ZEVO by elektrárnu stála asi 2,5 miliardy korun.

V České republice jsou v současnosti v provozu čtyři ZEVO, a to v Praze, v Brně, v Liberci a v Chotíkově u Plzně. Takováto zařízení jsou hojně využívána například ve Švýcarsku či Německu. Stávající roční kapacita ZEVO v České republice je přibližně 750 tisíc tun.

V kraji by měly vzniknout i nové velkokapacitní třídicí linky. V nich by se oddělil recyklovatelný odpad, biologicky rozložitelný odpad a materiál vhodný pro výrobu alternativního paliva. Podle radnic s přesunem od skládkování k energetickému využití odpadů zdraží svoz odpadu.

„Musíme počítat s tím, že budeme platit za svoz více,“ řekl místostarosta Bohumína Lumír Macura. Ekonomické dopady podle něj může zmírnit další navýšení separace. V současné době se v kraji recykluje 45 procent odpadu.