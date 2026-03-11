Unijní komise má plán pro záchranu ocelářství nejen na severní Moravě

Darek Štalmach
  6:14
Plán na záchranu evropského ocelářství zveřejnili zástupci Evropské komise. Podle zástupců českého ocelářství ale vyhráno stále zdaleka není. Navíc co vyhovuje jedněm, nemusí pomáhat druhým. Brusel na začátku března oficiálně představil návrh Aktu o průmyslovém akcelerátoru (IAA), který má zvýšit poptávku po nízkoemisních produktech a posílit výrobu v EU.
Areál huti Liberty Ostrava

Areál huti Liberty Ostrava | foto: Liberty Ostrava

Společnost Liberty bude modernizovat ocelárnu. Místo čtyř tandemových v ní v...
Areál huti Liberty Ostrava
Areál huti Liberty v Ostravě – Kunčicích
Práce v Třineckých železárnách je hodně náročná. (5. prosince 2014)
6 fotografií

„Tváří v tvář bezprecedentní globální nejistotě a nespravedlivé konkurenci se evropský průmysl může spolehnout na ustanovení tohoto aktu, který podpoří poptávku a zaručí odolné dodavatelské řetězce ve strategických odvětvích,“ uvedl návrh Stéphane Séjourné, výkonný místopředseda EK pro prosperitu a průmyslovou strategii.

Návrh má podle něj pomoci zachovat i vytvořit nová pracovní místa tím, že nasměruje peníze daňových poplatníků do evropské výroby, sníží závislost a posílí ekonomickou bezpečnost a suverenitu.

Pro dosažení těchto cílů zavádí IAA takzvané Průmyslové akcelerační zóny. Ty jsou navrženy tak, aby umožnily průmyslovou symbiózu a podpořily vznik klastrů pro čistou výrobu. Projekty v těchto oblastech budou moci využívat plošná povolení pro celou zónu, což výrazně usnadní investice do nezbytné energetické infrastruktury.

Areál huti Liberty Ostrava
Společnost Liberty bude modernizovat ocelárnu. Místo čtyř tandemových v ní v budoucnu budou dvě hybridní pece. „Pokud vše půjde dobře, chtěli bychom obě nové pece spustit v roce 2023,“ uvedl ředitel závodu Ocelárna Jiří Kaluža.
Areál huti Liberty Ostrava
Areál huti Liberty v Ostravě – Kunčicích
6 fotografií

Akt si zároveň klade za cíl zvýšit podíl výroby na HDP EU ze současných 14,3 na 20 procent do roku 2035.

Pro zástupce tuzemských hutníků je klíčové, že se ocel nakonec dostala mezi strategická odvětví.

„Jsme rádi, že se ocel nakonec dostala do výčtu strategických odvětví, protože u předchozích návrhů tomu tak nebylo,“ komentovala návrh Marcela Kubalová, předsedkyně představenstva Ocelářské unie.

„Oficiálně nám je řečeno, že ocel již je dostatečně chráněna, což však není pravda, již jen proto, že stále není jasno, v jaké podobě nakonec budou nová opatření platit, když ta stará k 30. 6. 2026 končí. Vypadá to, že Komise sama stále hledá cestu, jak se vypořádat se současnou obtížnou situací evropského průmyslu.“

Třinecké železárny ušetří čas, chystaná ocelárna se obejde bez studie EIA

„Evropské ocelářství dnes čelí enormnímu tlaku, zejména kvůli vysokým cenám energií a dovozu levné oceli ze zemí mimo EU, které často neplní stejné ekologické a sociální standardy,“ doplnil generální ředitel Nové huti Radek Strouhal.

„Pokud však bude akcelerátor nastaven tak, aby skutečně podpořil investice do modernizace a současně přispěl k lepší ochraně evropského trhu, může jít o krok správným směrem.“

Vítkovická ocelárna po sto letech končí. Provoz opustí tři stovky lidí

Proti ocelářům navíc stojí zástupci strojírenských firem. Ti by zase dali přednost levnějším dovozům. Podle ocelářů je ale potřeba zachování hutní výroby pro evropský průmysl strategickou nutností, opak by mohl mít tragické ekonomické následky.

„Pokud potopíme primární výrobu, tak v okamžiku, kdy zbytek světa zjistí, že nejsme schopni si v EU ani ty polotovary sami vyrobit, zvedne nejen cenu, ale začne vozit rovnou hotové výrobky,“ varuje šéfka Ocelářské unie.

Další výhrady mají i zástupci jednotlivých firem.

„Z návrhu bohužel zatím zcela jasně nevyplývá vytvoření evropského trhu pro evropskou nízkoemisní ocel. Nicméně zrychlení povolovacích procesů a vznik průmyslových akceleračních zón může realizaci investic do dekarbonizace energeticky náročných odvětví, včetně ocelářství, významně pomoci,“ konstatovala Petra Macková Jurásková, mluvčí Třineckých železáren.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Unijní komise má plán pro záchranu ocelářství nejen na severní Moravě

Areál huti Liberty Ostrava

Plán na záchranu evropského ocelářství zveřejnili zástupci Evropské komise. Podle zástupců českého ocelářství ale vyhráno stále zdaleka není. Navíc co vyhovuje jedněm, nemusí pomáhat druhým. Brusel...

11. března 2026  6:14

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  22:57

Olomoučtí hokejisté se dvakrát radovali z vítězství. A... nevyhráli!

Hokejisté Olomouce slaví gól proti Třinci.

Dvakrát se hokejisté Olomouce radovali z vítězství, a přesto druhé utkání předkola play off extraligy ztratili. Podlehli Ocelářům 2:3 v prodloužení a v sérii prohrávají 0:2 na zápasy.

10. března 2026  21:22

Dva poháry už drží. Nejvydařenější sezonu chtějí v SBŠ završit úspěchem ligovým

Basketbalistky SBŠ Ostrava se radují z vítězství v Českém poháru.

A teď ještě uspět v nejvyšší domácí soutěži... Basketbalistky ostravské SBŠ prožívají nejúspěšnější sezonu ve své 27leté historii. Vyhráli Český pohár a minulý týden i Středoevropskou ženskou...

10. března 2026  17:44

V Poodří někdo zasypal sutí hnízda ledňáčků, policie případ odložila

Pravděpodobně nejde o prosté zbavení se nepotřebného odpadu, ale o amatérské...

Policie odložila vyšetřování nelegálního návozu suti do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří. „Viníka se nepodařilo najít,“ řekla mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.

10. března 2026  15:42

Zemřel bývalý basketbalista Zdeněk Hummel. Pražák s moravským pasem

Někdejší trenér národního týmu Zdeněk Hummel se v Ostravě setkal se starými...

Český basketbal zasáhla smutná zpráva. V úterý ráno po dlouhé nemoci zemřel ve věku 79 let bývalý reprezentant a později úspěšný trenér Zdeněk Hummel. Patřil k výrazným osobnostem československého...

10. března 2026  14:34,  aktualizováno  15:26

Zámek v Janovicích chystá nové místnosti i turecký salón

Janovice u Rýmařova. I tady hospodařili Harrachové. Objekt patří k méně známým...

O dvě místnosti letos rozšíří prohlídkovou trasu správci zámku Janovice u Rýmařova na Bruntálsku. Obnova objektu, který v minulosti dlouho chátral, začala před pár lety, když jej převzal Národní...

10. března 2026  14:24

Pyrotechnici na Opavsku zneškodnili leteckou pumu, policie evakuovala 320 lidí

Nález letecké pumy ve Velkých Hošticích si vyžádal evakuaci školy i okolních...

Policejní pyrotechnici v úterý zlikvidovali ve Velkých Hošticích na Opavsku nalezenou leteckou pumu ze 2. světové války. Policie společně s hasiči předtím evakuovala 320 lidí z okolních domů a také...

10. března 2026  11:59,  aktualizováno  12:51

Cyklisté vystřídali vlaky. Novojičínský pumptrack má republikový unikát

Zájemci mohou v Novém Jičíně využívat od 5. března nové sportoviště, takzvaný...

Atraktivní novinkou se může chlubit Nový Jičín. V areálu bývalého Horního nádraží vznikla pumptracková dráha určená pro sportovní kola a koloběžky, ale i skateboardy. Její součástí je i nejdelší...

10. března 2026  12:24

Projedou? Ne všude. Hasiči v Krnově na sídlišti zkoušeli, jak moc je blokují auta

Policisté řešili v Krnově většinu přestupků domluvou, a to i u řidiče, který...

Sídliště Pod Cvilínem, sedm hodin večer. Většina domácností svítí, auta zaparkovaná před paneláky. Venkovní tmu protínají výstražná světla hasičského vozu, který se snaží najet k jednotlivým blokům....

10. března 2026  9:09

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Extrémní déšť rozpohyboval horské svahy v Jeseníkách. Vědci radí prevenci

Přívaly dešťové vody v září 2024 způsobily v Jeseníkách obrovské škody. Navíc u...

Vydatné deště předloni v září spustily v Jeseníkách desítky bahenních proudů, které z hor do toků během povodně transportovaly obří množství kamení, hlíny a dřeva. V terénu i analýzou dat se na...

9. března 2026  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.