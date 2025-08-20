Pro medvědy a vlky. Po dvaceti letech sporů bude na Jablunkovsku šelmochod

Darek Štalmach
  9:58
Téměř dvacet let čekají ochránci přírody na stavbu šelmochodu přes silnici I/11 u Mostů u Jablunkova, který umožní nejen velkým šelmám bezpečný přechod frekventované silnice na Slovensko. Stavět by se mohlo začít ještě letos.
Vizualizace ekoduktu na Jablunkovsku nad silnici I/11 | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Vyplývá to z rozhodnutí ŘSD, které vyhodnotilo soutěž na dodavatele stavby.

„Máme podepsanou smlouvu se zhotovitelem stavby a konáme potřebné úkony k předání staveniště. Předpoklad zahájení stavby vychází letos na podzim. Zatím nejsme schopni upřesnit konkrétní datum,“ uvedl Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD s tím, že by se rozhodně mělo začít stavět ještě letos.

Vizualizace ekoduktu na Jablunkovsku nad silnici I/11

Do soutěže, o jejímž výsledku informoval jako první server zdopravy. cz, se přihlásilo osm firem, vítězem se stala společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.

Ta nabídla stavbu za cenu 144,6 milionu korun bez DPH a její nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Nejvyšší podaná nabídka v soutěži přesáhla 173 milionů korun. Odhadní cena zakázky se přitom pohybovala kolem 175 milionů korun bez DPH.

Ekodukt u Mostů u Jablunkova patří k nejdéle připravovaným stavbám v regionu. O jeho potřebě se mluví už od začátku tisíciletí, kdy ekologové upozorňovali, že tranzitní silnice I/11 přerušila přirozené migrační trasy medvědů, rysů a vlků mezi Beskydami a slovenskými horami.

Mapka umístění ekoduktu poblíž Mostů u Jablunkova, kousek před hranicí se Slovenskem

Stavba byla slibována už v době, kdy do Česka mířila automobilka Hyundai, tedy zhruba před dvaceti lety, přesto se projekt kvůli zdlouhavým přípravám a odvoláním zdržel o mnoho let.

Podle ekologických organizací by měl šelmochod ulevit nejen šelmám, ale i dalším živočichům a zároveň zvýšit bezpečnost řidičů, kteří se nyní mohou se zvěří potkávat přímo na vozovce.

Spolu s ekoduktem stát při lákání jihokorejské automobilky sliboval i stavbu velké mimoúrovňové křižovatky na dálnici D48 u Nošovic, která by usnadnila nájezd do tamní průmyslové zóny. I na tu řidiči stále čekají.

