Cestu do hukvaldského Hubertu si nejčastěji hledají školní třídy. „Letní prázdniny v Hubertovi a Zámecké zahradě jsou ovšem vyhrazeny široké veřejnosti – ať už během příměstských táborů nebo při večerních procházkách za netopýry,“ upozornil Ondřej Elbel, mluvčí ostravsko-opavského biskupství.
Letošní příměstské tábory i netopýří vycházky začínají v pondělí 13. července.
Tábory se uskuteční v pěti turnusech. Večerní pozorování a poslouchání netopýrů pak v šesti večerech.
„Vydejte se do hukvaldské obory a zámeckého parku za nevšedním večerním dobrodružstvím. Objevte tajemný svět netopýrů a naučte se je poznávat pomocí ultrazvukových detektorů,“ tlumočil mluvčí slova organizátorů akce.
Na úvod procházky zazní zajímavosti ze života nočních letců. „Poté se společně s lektorem vydáte do terénu, kde si vyzkoušíte práci s detektory a pokusíte se netopýry nejen zahlédnout, ale také uslyšet. Vycházka je vhodná pro děti i dospělé,“ připomněl mluvčí.
Vstupné je dobrovolné a cesty za netopýry začínají vždy ve 20 hodin v šesti termínech: 13., 21. a 24. července a 7., 21. a 22. srpna 2026. „Na vycházku je potřeba se předem zaregistrovat. V případě nepříznivého počasí budou účastníci informováni předem o zrušení akce,“ dodal Elbel.
Novinkou je malý amfiteátr
Hubert se po pěti letech provozu těší z rozšíření prostor pro vzdělávací programy. V Zámecké zahradě totiž vyrostl drobný amfiteátr, ve kterém se mohou děti s lektorem usadit, a část workshopu prožít venku.
„amfi z. s. získal na malý amfiteátr dotaci v hodnotě milion korun z operačního programu Evropské unie Spravedlivá transformace,“ vyjasnil mluvčí.
V těsném sousedství navíc roste další hukvaldská turistická atrakce. „Biskupství totiž opravuje zámek naproti kostelu a plánuje v něm zřídit expozici věnovanou blízké oboře a jejímu přírodnímu bohatství,“ naznačil mluvčí.
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16. října 2023