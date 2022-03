Projekt obřích skleníků na Karvinsku začne. Hotovo musí být v roce 2027

„Je to zásadní krok. Nyní budeme pokračovat studií proveditelnosti, kterou zpracuje Slezská univerzita. Krajské zastupitelstvo nyní na studii bude schvalovat dvacet milionů korun,“ uvedl krajský náměstek Jakub Unucka. Upozornil, že dotační podmínky určují ukončení stavby do pěti let, tedy do roku 2027.

Skleníky, takzvané biomy, fungují od roku 2001 v anglickém hrabství Cornwall. Poté, co tuzemští organizátoři byli loni na zkušené v Anglii, tak nyní tamní představitelé dorazili na Karvinsko.

„Prostor pro náš projekt je tady ideální, například má výhodu více než dvaceti let rekultivací. Zcela unikátní je pak propojení s univerzitou,“ podotkl výkonný ředitel anglického areálu David Harland.

EDEN Silesia má být až z 95 procent hrazený z evropského fondu určeného pro regiony postižené těžbou uhlí a jejím útlumem.

Ostatně v Anglii biomy vznikly na místě těžby kaolinu. Nyní tamní EDEN přímo zaměstnává pět stovek lidí, několik tisíc pracovních míst vytvořil nepřímo. A do skleníků s exotickou faunou a flórou láká každoročně milion návštěvníků.

Podobný staví Jižní Korea, další se připravují v Číně, v Austrálii a na Novém Zélandu. „Ve střední Evropě jsme zatím sami, nejbližší má být až v Řecku,“ zdůraznil Unucka.

V českých podmínkách půjde o areál velký zhruba padesát hektarů. Velká část má sloužit Slezské univerzitě. „Vznikne nová součást univerzity, a to ústav udržitelného rozvoje, kde se bude vyučovat například cirkulární ekonomie, udržitelné zemědělství a zahradnictví,“ nastínil Tomáš Gongol, prorektor pro strategii a komunikaci.

S krajem a univerzitou spolupracuje také Karviná. Ta má nyní za úkol vykoupit potřebné pozemky, většinovým vlastníkem je společnost Asental. „Na potřebné částce přibližně 130 milionů korun se chceme napůl podělit s krajem,“ řekl náměstek primátora Lukáš Raszyk.

Poblíž stojí známý tzv. šikmý kostel

Vhodné místo se vybíralo ze čtyř lokalit, nakonec padla volba na území poblíž zaniklého Dolu Barbora ještě na katastru Karviné, části Doly, ale současně v trojúhelníku mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou. Současně také poblíž kostela sv. Petra z Alkantary, v posledních letech známý zejména ze dvou románů spisovatelky Karin Lednické Šikmý kostel I a II.

Část areálu bude zasahovat i na území někdejší Karviné, později kvůli těžbě uhlí vysídlené a zaniklé. „Projekt respektuje a ctí tehdejší město, například počítáme s naznačením ulic tak, jak kdysi vedly,“ nastínil krajský náměstek Unucka.

Rovněž připouští, že bude nutná spolupráce se soukromým subjektem, a to zejména v souvislosti s výstavbou zázemí pro turisty, například hotely. Vzhledem k umístění projektu se také počítá s větším počtem návštěvníků z Polska a Slovenska.