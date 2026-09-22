Dvě nehody na Frýdecko-Místecku. Tahač s uhlím sjel ze silnice, hrozil únik plynu

U nehody tahače s uhlí zasahovaly profesionální jednotky hasičů ze stanic Havířov a Karviná.
„Nákladní auto sjelo v Dolní Suché mimo vozovku. Hrozilo jeho převrácení na oplocení rodinného domu a na plynovou přípojku,“ upozornila mluvčí hasičů Kamila Langerová.
„Událost byla na tísňovou linku ohlášena v 16.48 hodin. Tahač vezl 30 tun uhlí. Na místo byl povolán také technik společnosti GasNet, který odpojil přívod plynu,“ popsala.
Kvůli veliké hmotnosti naloženého auta hasiči nedokázali vozidlo vyprostit.
„Na místo byl proto povolán sací bagr ze Záchranného útvaru HZS ČR, pomocí kterého bylo z návěsu odsáto uhlí. Po odlehčení nákladu bylo možné přistoupit k vyproštění,“ uvedla mluvčí.
Teprve potom hasiči díky vyprošťovacího automobilu tahač dostali zpět na silnici. „Následně z místa odjel bez poškození,“ uvedla Langerová.
Zaklíněný řidič
V pondělí odpoledne se při nehodě na rychlostní silnici u Oldřichovic na Frýdecko-Místecku vážně zranil řidič osobního auta. Nehoda se stala kolem 15.30 na 9,4. kilometru silnice I/68 ve směru na Slovensko.
„Podle dosud nezjištěných příčin měl řidič (ročník 1991) autem značky Škoda Karoq najet do svodidel. Policisté řidiče vyprostili před příjezdem záchranářů. Řidiče si do své péče převzali přivoláni zdravotníci, kteří jej letecky transportovali do Fakultní nemocnice v Ostravě. V nemocničním zařízení byl u řidiče nařízen odběr biologického materiálu ke zjištění přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek v krvi,“ řekl policejní mluvčí Petr Linzer.
„Podle svědků, kteří volali na tísňovou linku záchranářů, byl muž v havarovaném vozidle zaklíněný a v bezvědomí. Na místo byl spolu s lékařskou pozemní posádkou z Třince vyslán také záchranářský vrtulník,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
„Muž utrpěl vážné poranění hlavy, hrudníku a břicha, jeho dýchání bylo nedostatečné. Posádky provedly kompletní imobilizaci, ošetřily otevřené poranění na hlavě, zajistily žilní vstup, uvedly ho do umělého spánku a zajistily umělou ventilaci plic,“ popsal mluvčí Humpl.
Poté byl zraněný nachystán k leteckému transportu do ostravského traumacentra. Na halu urgentního příjmu byl podle Humpla předán ve vážném stavu.
Kvůli nehodě byl na silnici zastaven provoz v obou pruzích. „Okolnostmi nehody se zabývají policisté z dopravního inspektorátu Frýdek-Místek,“ uvedl policejní mluvčí.
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