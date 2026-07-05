Dva mladí lidé se zranili při havárii auta na Opavsku, pro řidiče letěl vrtulník

Nehoda se stala v sobotu 4. července krátce před 22. hodinou. Na tísňovou linku se dovolala žena z havarovaného vozidla. Na místo vyjely pozemní posádky zdravotnické záchranné služby z Opavy, hasiči i policisté, vzlétl také vrtulník letecké záchranné služby.
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Třiadvacetiletého řidiče museli z vozu vyprostit hasiči. Utrpěl poranění hlavy a mnohočetné oděrky. Záchranáři jej zajistili, zahájili kyslíkovou terapii, ošetřili krvácející rány a kvůli přetrvávající poruše vědomí jej uvedli do umělého spánku. Následně byl letecky převezen do Fakultní nemocnice Ostrava.
„Pro trvající poruchu vědomí letecký lékař uvedl pacienta do umělého spánku, zajistil jeho dýchací cesty a napojil jej na přístrojem řízené dýchání. Poté byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Ostrava,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
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Stejně stará spolujezdkyně byla při příjezdu záchranářů již mimo vozidlo. S pohmožděným hrudníkem a oděrkami na rukou ji zdravotníci po ošetření převezli na úrazovou ambulanci Slezské nemocnice v Opavě.