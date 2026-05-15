Stoleté narozeniny. Dům umění v Ostravě připomíná kulatiny unikátní výstavou

Petra Sasínová
  16:42
Přesně 13. května 1926 začali lidé chodit do Domu umění v Ostravě. Na slavnostním otevření okrášleném zpěvem sokolského sboru promluvil také tehdejší starosta Jan Prokeš, za výtvarníky řeč pronesl ostravský rodák Augustin Handzel.
Dům umění slaví sto let svého trvání a v Galerii výtvarného umění si návštěvníci mohou prohlédnout průřezovou výstavu Stopa (1926 - 2026). Součástí jsou i různé workshopy pro děti i dospelé. (13. května 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Dům umění po svém dokončení v roce 1926
12 fotografií

Práce právě sochaře Handzela jsou zastoupené i v aktuální výstavě Stopa, která prostřednictvím dvou set děl od 153 umělců mapuje století respektované výtvarné galerie.

Výstavu Stopa (1926-2026) připravila v Galerii výtvarného umění Ostrava, která sídlí v památkově chráněné budově, hlavní kurátorka Renata Skřebská. „Skrze umělecká díla z naší sbírky připomínáme klíčové okamžiky historie Domu umění i proměny akviziční strategie,“ shrnula Skřebská.

Zdůraznila, že zásadní roli hrála doba a její historické a politické okolnosti, ale také osobnosti, které stály nejen u zrodu sbírky. „Každá z linií zanechala své stopy,“ vysvětluje Skřebská, která se zaměřila na umělkyně a umělce spjaté s regionem.

Patří k nim zrovna sochař Augustin Handzel, který je mimo jiné autorem pomníku Maryčky Magdonové ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku, malíř a grafik Valentin Držkovic, také Václav Brožík, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Bohumír Matal, Mikuláš Medek, Adriena Šimotová a mnoho dalších slavných umělců.

Z místních současných autorů Skřebská vybrala například práce Daniela Balabána, Kataríny Szanyi, Jiřího Šiguta, Jiřího Surůvky nebo Jindřicha Štreita. „Na výstavě Stopa se vedle sebe ocitají díla, která by se za jiných okolností zřejmě nikdy nesetkala,“ podotkla kurátorka.

Projekt Stopa rozšiřuje menší výstava v mezipatře s názvem Odkaz Františka Jurečka. Představuje více než šedesát maleb a grafik ze sbírky tohoto mecenáše umění, který před svou smrtí v roce 1925 odkázal Spolku Domu umění více než sto uměleckých děl.

„Jeho dar se stal jedním z klíčových momentů kulturních dějin Ostravy,“ prohlásil ředitel galerie a kurátor této komorní výstavy Jiří Jůza.

Dům umění stojí v Jurečkově ulici v centru Ostravy.

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Překvapení na letišti. V Mošnově přistál americký transportní obr

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun...

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. Jeden z největších strojů světa zde mimořádně doplňoval palivo mimo termín tradičních Dnů NATO, na...

Byl úžasný muž, a já mu způsobila bolest. První manželka Karla Kryla vzpomíná

Premium
Eva Sedlářová byla manželkou Karla Kryla jen dva roky, ale spřízněné duše...

Ačkoliv její manželství s Karlem Krylem trvalo jen dva roky, přátelství je pojilo do konce jeho života. I dvaatřicet let po jeho smrti cítí Eva Sedlářová s exilovým písničkářem, jehož protestsongy se...

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...

Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním názvem šikmý kostel, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který...

Hantavirus na vlastní kůži: tělo ochromí únava a bolest, následky cítím i po letech

Premium
ilustrační snímek

Běžný člověk o jeho existenci často ani neví. Když se s ním ale setká, pošle jej hantavirus bez varování rovnou k zemi. Nemoc je bolestivá a diagnózu lékaři nezjistí hned, zpočátku se totiž tváří...

Poznáte své předky? Bohumín vystavuje stoleté portréty na skleněných deskách

Bohumínská výstava Doteky historie: A tak šel čas… ukazuje unikátní sbírku...

Nevšední výstavu, na které mohou lidé z Bohumína na dobových portrétech poznat třeba i své předky, připravil ke 770. výročí založení města tamní spolek Maryška.

15. května 2026  12:40

O víkendu přijde vydatný déšť. Naprší až 70 milimetrů, stoupnou hladiny řek

V úseku mezi Přemyšovem a Polankou se cestujícím nabízel úchvatný pohled na...

Na východě Česka o víkendu výrazně zaprší. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravskoslezského a Zlínského kraje, nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tam může spadnout...

15. května 2026  11:01

iDNES Lounge: Havlíček řešil v Ostravě i ceny a krizový plán pro drahé energie

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na setkání iDNES Lounge v Ostravě....

Krizový plán pro případ dalšího růstu cen energií a pohonných hmot, dopady současné nejistoty na český průmysl i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Taková byla hlavní témata setkání iDNES Lounge...

15. května 2026  10:53

Případy drsné šikany školaček policie odložila, o trestech rozhodoval soud

Šikana dívky v Kobeřicích na Opavsku

Policie odložila případy drsné šikany školaček v Kobeřicích na Opavsku a v Krnově kvůli nízkému věku útočníků. O případných výchovných opatřeních pro nezletilé agresory již pravomocně rozhodl soud.

15. května 2026  5:55

První modulární reaktor by mohl být na Karvinsku, zapojit se chtějí i vítkovické strojírny

Na konferenci Strojírenství Ostrava 2026 řekl ministr průmyslu a obchodu Karel...

Moravskoslezský kraj má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka velkou šanci na výstavbu jednoho z prvních malých modulárních reaktorů v Česku. Pro jeho stavbu ještě nebyla vybraná lokalita,...

14. května 2026  15:52,  aktualizováno  16:10

Byť ukončil kariéru, na ostravském turnaji si Perušič zahraje se Sedlákem

Ondřej Perušič se snaží vybrat útok soupeře.

Nejen jako asistent reprezentačního trenéra a sparingpartner, ale opět i jako hráč bude Ondřej Perušič k vidění na J&T Banka Ostrava Beach Pro. Nastoupí do kvalifikace s Jiřím Sedlákem....

14. května 2026  13:19

Musák se sžívá s Baníkem v jeho těžkém období: Víme, že naše situace je kritická

Útočník Václav Drchal z Boheimans se snaží zakončit před Artúrem Musákem z...

Během podzimu přišel slovenský záložník Artúr Musák do ostravského Baníku s Ondřejem Kričfalušim a Davidem Plankou jako velká naděje. Jenže ani oni strádající Baník, který už má ve fotbalové lize jen...

14. května 2026  12:46

Hantavirus na vlastní kůži: tělo ochromí únava a bolest, následky cítím i po letech

Premium
ilustrační snímek

Běžný člověk o jeho existenci často ani neví. Když se s ním ale setká, pošle jej hantavirus bez varování rovnou k zemi. Nemoc je bolestivá a diagnózu lékaři nezjistí hned, zpočátku se totiž tváří...

14. května 2026

Ostravským volejbalistům odcházejí tři polské opory. Vedení zkouší jinou cestu

Ostravští volejbalisté Mateusz Biernat a Wojciech Dudzik sledují kam nahraje...

Další náročnou sezonu mají za sebou volejbalisté VK Ostrava. Tentokrát sice neměli problémy se záchranou a oproti loňsku si o jednu příčku polepšili, když byli devátí, jenže opět se nedostali dál než...

14. května 2026  10:50

Překvapení na letišti. V Mošnově přistál americký transportní obr

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun...

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. Jeden z největších strojů světa zde mimořádně doplňoval palivo mimo termín tradičních Dnů NATO, na...

14. května 2026  10:11

