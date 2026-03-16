Dům přírody v Jeseníkách má problém. Lázně nečekaně vypověděly smlouvu

Martin Pjentak
  16:27
Projekt přípravy Domu přírody, jenž má vyrůst v srdci Jeseníků v Karlově Studánce, se komplikuje. Státní lázně Karlova Studánka vypověděly trojstrannou smlouvu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) a Moravskoslezským krajem. Důvodem je podle vedení lázní narušená komunikace při přípravě projektu a obavy o ochranu přírodních léčivých zdrojů. Agentura rozhodnutí lázní nechápe, podle ní se na celém procesu podílely.
Balneolog lázní Karlova Studánka Tomáš Kocman ukazuje sporné místo, kde by měl stát Dům přírody. (16. 3. 2026) | foto: Lucie Špačková

Vedení lázní si stěžuje, že AOPK v přípravné fázi s nimi projekt dostatečně neprojednala, přestože právě lázně odpovídají za ochranu léčivých zdrojů. „Ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny ČR došlo k selhání v komunikaci a koordinaci. Při přípravě projektu jsme neobdrželi důležité dokumenty a také jsme nebyli vždy zařazeni do klíčových momentů celého procesu,“ postěžoval si ředitel lázní Martin Voženílek.

Na rizika spojená s navrhovaným technickým řešením stavby si lázně stěžují dlouhodobě. „Místo, kde má Dům přírody vyrůst, je legislativně chráněno. Navrhované řešení stavby počítá se zásahem do více než čtyřmetrové hloubky, a to přímo ohrožuje vzácné přírodní zdroje. A s tím jako držitel osvědčení k odbornému dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod nemůžu souhlasit,“ upozornil lázeňský balneotechnik Tomáš Kocman.

Podotkl, že projekt v současné podobě zasahuje do ochranného pásma pramenů uhličitých vod a ložiska rašeliny. „Tyto léčebné zdroje přitom tvoří významnou součást lázeňských procedur,“ zdůraznil Kocman.

Na možná rizika upozornil již dříve také Český inspektorát lázní a zřídel při Ministerstvu zdravotnictví, podle kterého je realizace stavby v dané lokalitě za současného stavu poznání obtížně představitelná.

Pro lázně je tak pokračování spolupráce za současného stavu nepřijatelné. „Setrvání ve smluvním vztahu, kdy partner z našeho pohledu zjevně neplní závazky vyplývající ze smlouvy, není pro státní podnik přijatelné. Nemáme proto zájem v této formě spolupráce pokračovat. Z naší strany došlo ke ztrátě důvěry,“ řekl Voženílek s tím, že se nebrání hledání jiného řešení. „Pokud by záměr vznikl v lokalitě nebo podobě, která nebude ohrožovat přírodní léčivé zdroje a lázeňské místo, jsme připraveni o takovém řešení jednat.“

Agentura: Dům přírody vzniká na popud lázní

„Hlavním impulsem pro přípravu projektu Dům přírody Jeseníků bylo rozhodnutí Horských lázní Karlova Studánka, že budou jeho provozovatelem. AOPK ČR totiž domy přírody neprovozuje, provozovatelem je vždy místní partner,“ uvedla za AOPK její mluvčí Karolína Šůlová.

Státní lázně Karlova Studánka jsou podle jejích slov u plánů na výstavbu návštěvnického střediska od samého počátku – převedly pozemek pro jeho výstavbu do vlastnictví AOPK ČR a následně byla výstavba zakomponována do územního plánu. „Navrhované řešení návštěvnického střediska Dům přírody Jeseníků bylo vybráno na základě architektonické soutěže. Na vernisáži vítězný projekt ocenil i ředitel lázní Karlova Studánka,“ připomněla Šůlová.

Následně pak agentura v partnerskou podporou lázní podala žádost o finance na vybudování Domu přírody Jeseníků z druhého kola švýcarských fondů a lázně se podílely i na upřesňování zadání k podání žádosti o stavební povolení.

S místem stavby lázně souhlasily

„Horské lázně Karlova Studánka udělily potřebný souhlas se stavbou v rozsahu uložení sítí a zpevněných ploch na pozemku ve správě státního podniku. Pro omezení rizik byly provedeny hydrogeologické studie, kde jsou stanoveny podmínky dalšího postupu,“ podotkla mluvčí agentury.

„Není tedy zřejmé, co vedlo Horské lázně Karlova Studánka k postupu, který maří mnoholetou práci, doposud vynaložené finanční prostředky a ohrožuje další financování celého projektu. Pro Jeseníky, které patří mezi naše největší chráněné krajinné oblasti, i pro ekonomiku kraje by bylo moderní návštěvnické středisko bezpochyby přínosem,“ uzavřela Šůlová.

„Smlouva byla vypovězena jednou ze tří smluvních stran, nadále tedy platí smluvní vztah mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Agenturou ochrany přírody a krajiny. Hlavním nositelem projektu je AOPK a kraj dle smlouvy bude pouze spolupracovat na přípravě a realizaci projektu, dále pak při následném zajištění provozu včetně podpory provozu dle svých finančních možností, marketingu a public relation, to vše bez konkrétního závazku,“ uvedla také mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová. K dnešnímu dni kraj ale podle jejího vyjádření neobdržel žádný požadavek o spolupráci dle smlouvy, a to ani finančního charakteru.

Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci Domu přírody Jeseníky uzavřely všechny tři strany 12. ledna 2024. Karlova Studánka byla pro realizaci vybrána proto, že je průsečíkem oblíbených turistických tras a místem, kam každý rok zavítají statisíce návštěvníků.

„Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Domy přírody orientují návštěvníky v území, poskytují jim základní informace a zázemí. Návštěvníkům chceme představit Jeseníky nejrůznějšího charakteru. Lidé by si měli odnášet hlavně to, co máme dělat pro to, aby nám přírodní hodnoty zůstaly i do budoucna,“ uvedl předloni při představení projektu ředitel AOPK ČR František Pelc.

Dům přírody v Jeseníkách má problém. Lázně nečekaně vypověděly smlouvu

Balneolog lázní Karlova Studánka Tomáš Kocman ukazuje sporné místo, kde by měl stát Dům přírody.

Projekt přípravy Domu přírody, jenž má vyrůst v srdci Jeseníků v Karlově Studánce, se komplikuje. Státní lázně Karlova Studánka vypověděly trojstrannou smlouvu s Agenturou ochrany přírody a krajiny...

