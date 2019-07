Brigádníci poprvé v dole. OKD je nalákala na mzdu, které se jiní vysmáli

„Celé mi to přijde jako vtip,“ píše na facebookových stránkách Karviná žije Tomáš Mrajca.

„Chlapi v naší firmě dělají údržbu pásových a válečkových dopravníků v lehkých provozech. V čistých, suchých a teplých halách. Taky mají nástupní plat 150 korun za hodinu. Za těchto podmínek do OKD půjde fárat pouze blázen nebo dobrodruh,“ navázal Martin Juraszek.

Jenže podle všeho se zdá, že podobných dobrodruhů je celá řada. Podle slov mluvčího OKD Iva Čelechovského zaznamenala těžařská firma během tří týdnů od spuštění kampaně zájem ze strany stovky lidí.

„Z nich aktuálně třicet prochází nástupní procedurou. Maximálně chceme přijmout asi padesát lidí,“ uvedl Čelechovský.

K původnímu nástupnímu termínu 8. července firma pro velký zájem přidala druhý, o dva týdny později. Brigádníci mají přes léto zacelit díry po zaměstnancích čerpajících dovolenou. OKD je nasadí na pomocné práce.

„Budou pod vedením instruktora nápomocni například u pásového dopravníku uhlí, čekají je úklidové práce ve vybraných podzemních lokalitách dolu a podobně. Nejde o klasickou těžbu černého uhlí,“ vysvětluje mluvčí.

Ohodnocení tak považuje Čelechovský za dostatečné. „Cenovou sazbu těchto pomocných prací bez požadavku na vzdělání, dosaženou kvalifikaci a zkušenosti není možné srovnávat se speciálními činnostmi, které se provádí v rubání nebo při ražbě důlních děl,“ vysvětluje.

Podle Bohumily Černochové z pobočky personální agentury v Ostravě je brigáda za 150 korun na hodinu v regionu stále nadstandardem. „Průměrná hodinová sazba u brigád se pohybuje asi o padesát korun níž,“ uvedla zástupkyně Hofmann Personal.

Zkušenosti agentury: Mladí si chtějí hlavně užít léto

Nabídka takové práce ale může podle Černochové narazit u zájemců na jiný problém než nedostatečné finanční ohodnocení.

„Mladí lidé, na které je brigáda asi nejvíce cílena, si chtějí ideálně něco vydělat, ale přitom si hlavně užít prázdniny. A to asi na šachtě moc neplatí. Řada z nich tedy raději bude pracovat na atraktivnějších pracovištích, jako jsou koupaliště, bary, restaurace, pizzerie, rozvoz jídla nebo v kancelářích, byť za to dostanou o 30 až 50 korun na hodinu méně,“ zmínila Bohumila Černochová, podle níž může těžební firma skutečně desítky zájemců najít, stovky už by ale zřejmě hledala marně.

Ideálními adepty na brigádu v dole jsou podle Čelechovského děti stávajících zaměstnanců. „Hodně o práci v dole slyšely a teď mají jedinečnou možnost si ji vyzkoušet na vlastní kůži,“ zmínil mluvčí těžařské firmy.

Mimo ně se ale hlásí i studenti technických škol či lidé, kteří hledají přivýdělek k zaměstnání nebo živnosti.

„Třetí skupinu zájemců tvoří zejména uchazeči, na které se při náboru v minulosti nedostalo nebo na šachtu z osobních důvodů nenastoupili. Ti si teď chtějí práci vyzkoušet nejprve brigádně,“ dodal Čelechovský.