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Extrémní hloubka, nízké sloje i vysoce kvalitní uhlí. Jaký bude osud Dolu Petr Bezruč

Petra Sasínová
  20:00

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Využití pozůstatků dolu Bezruč, v jehož pozdějším dobývacím prostoru byl roku 1763 poprvé přesně lokalizovaný nález černého uhlí v revíru, je v nedohlednu. (14. října 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Jeden z nejvýznamnějších ostravských dolů – Důl Petr Bezruč, kde horníci pronikli do hloubky přes tisíc metrů, připomíná už jen nepřístupná těžní dvojvěž na Hladnovském kopci. Jaká je historie slavného dolu? A co s ním bude teď?

Místní Slezskoostravská radnice roky marně jedná se státním podnikem Diamo o převedení významné hornické lokality.

Využití pozůstatků dolu, v jehož pozdějším dobývacím prostoru byl roku 1763 poprvé přesně lokalizovaný nález černého uhlí v revíru, je v nedohlednu.

Státní podnik Diamo, který zbytky areálu s památkově chráněnou těžní věží a strojovnou od roku 2002 spravuje, tvrdí, že jej chce převést na nového vlastníka. „Obvod Slezská Ostrava projevil zájem o bezúplatný převod, evidujeme také žádosti o odkup od soukromých osob a firem. Zatím ale není rozhodnuto,“ konstatoval mluvčí Diama Tomáš Indrei.

Zpočátku jsem nechápal, proč tam ta ještěrka je. Pak mi došlo, že je to značka Petra Bezruče. Až do takových detailů tam šli!

Petr Kubinskýodborník na hlubinnou těžbu černého uhlí

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