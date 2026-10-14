Místní Slezskoostravská radnice roky marně jedná se státním podnikem Diamo o převedení významné hornické lokality.
Využití pozůstatků dolu, v jehož pozdějším dobývacím prostoru byl roku 1763 poprvé přesně lokalizovaný nález černého uhlí v revíru, je v nedohlednu.
Státní podnik Diamo, který zbytky areálu s památkově chráněnou těžní věží a strojovnou od roku 2002 spravuje, tvrdí, že jej chce převést na nového vlastníka. „Obvod Slezská Ostrava projevil zájem o bezúplatný převod, evidujeme také žádosti o odkup od soukromých osob a firem. Zatím ale není rozhodnuto,“ konstatoval mluvčí Diama Tomáš Indrei.
Zpočátku jsem nechápal, proč tam ta ještěrka je. Pak mi došlo, že je to značka Petra Bezruče. Až do takových detailů tam šli!