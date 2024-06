Černá Ostrava je už třicet let minulostí, místo uhlí zde těží jen vodu a plyn

Do podzemí se v Ostravě v současnosti dá spustit na jediném místě, v areálu někdejšího dolu Jeremenko. Právě tam se totiž z podzemí čerpá voda, která by jinak mohla ohrozit vedlejší, karvinskou část revíru, v níž se stále těží uhlí. Kdyby se tato voda nečerpala z podzemí pryč, bylo by těch problémů mnohem více, tvrdí odborníci.