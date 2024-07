Na místě karvinské šachty Gabriela vznikne vzpomínkový park. Zčásti i pod zemí

Síť cyklostezek a možná i tramvajová trať má během několika let propojit někdejší důl Gabriela s širokým okolím. Na místě jedné z nejznámějších karvinských šachet by měl během tří let vzniknout POHO Park, připomínající nejen někdejší těžbu uhlí poblíž centra již neexistující části Karviné. Jedna z jeho částí bude i pod zemí.