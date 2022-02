Beskydské obce řeší, co s Dolem Frenštát po jeho zasypání

V místo pro podnikání, bydlení i zábavu chtějí proměnit zástupci Trojanovic areál Dolu Frenštát, černouhelné šachty, kterou sice stavbaři začali hloubit už v osmdesátých letech minulého století, ale nikdy se zde netěžilo.

„Dlouhodobě se snažíme o proměnu areálu, kde bychom chtěli vybudovat prostor nabízející zábavu i prostory pro moderní průmysl 4.0, ukázat tady vzorový transformační příběh a předvést zde vesnici pro dvacáté první století,“ konstatoval starosta Trojanovic Jiří Novotný před prvním setkáním fóra Think Tanku Cérka. „Dnes máme první jednání odborné skupiny tohoto projektu, zaměřeného na inovace a podnikání, která by měla řešit budoucnost areálu Dolu Frenštát,“ doplnil.

O několikahektarový pozemek, ležící na samém okraji katastru beskydské obce, se v současnosti stará státní podnik Diamo. Ten má mimo jiné za úkol i likvidaci zdejší šachty. Plány na zasypání jsou už prakticky hotové.

„V současnosti úředníci schvalují plochu pro umístění zásypového materiálu. Jakmile k tomu dojde, začneme s jeho navážením,“ přiblížil aktuální situaci spojenou s konečnou likvidací dvou jam frenštátské šachty Josef Lazárek, ředitel závodu Darkov státního podniku Diamo. Právě ten má likvidaci někdejších šachet OKD v Moravskoslezském kraji na starosti.

„Ve druhém čtvrtletí roku 2023 by měl být všechen zásypový materiál na místě a na konci téhož roku by mohlo být vše, co se týče zasypávání jam, hotovo,“ řekl Josef Lazárek. „Tím ale likvidace dolu nekončí, protože příslušní pracovníci budou ještě rozhodovat například o osudu zdejších budov.“

Do plánů Trojanovických i zástupců okolních obcí však stále mohou zasáhnout problémy spojené s případným převodem majetku.

Tři varianty pro získání areálu

Aby mohla obec dané pozemky získat bezplatně, musí podle ředitele závodu Diamo splnit některé podmínky, které by však nemusely umožňovat následné komerční využití. Zjednodušeně řečeno, pokud by Trojanovice získaly od Diama areál zdarma, mohlo by to být spojeno kvůli pravidlům o veřejné podpoře s podmínkou zákazu možného následného komerčního využití.

„Případné získání zdejších pozemků a majetku areálu nebude jednoduché, v úvahu připadají tři varianty,“ předestřel Josef Lazárek. „Jednou je bezúplatný převod, který musí schválit vláda, tady ale platí, že na takových pozemcích dalších deset let nesmí být komerční činnost, pak je tady prodej vybranému zájemci, nebo nejvyšší nabídce.“

Podle starosty Josefa Novotného jsou ovšem ve hře i další možnosti. „O problémech souvisejících s případnou veřejnou podporou víme, ale existuje více výkladů, mezi nimi i takové, podle nichž bychom zdejší areál získat mohli,“ řekl. „Z více stran jsme slyšeli, že by se při převzetí obcí nemusela veřejná podpora uplatňovat. O tom ještě budeme diskutovat.“

Dodal, že majetkové řešení bude každopádně pro zdejší areál klíčové. „Pokud bychom jej nemohli převzít bezúplatně, museli bychom některé pozemky odkoupit. Ty peníze by nám později chyběly jinde,“ uvedl starosta Novotný.