Přestavba kasáren na byty začne v říjnu. Opava si na ni půjčí 180 milionů

Žaneta Motlová
  9:36
Dotace i úvěry využijí představitelé Opavy na přeměnu budov někdejších Dukelských kasáren na byty. Zastupitelé schválili financování celého projektu – úvěr od banky a zvýhodněné úvěry od Státního fondu podpory investic, který projekt podpoří i dotačně.
Proměna Dukelských kasáren představuje rozsáhlý a dlouhodobý projekt, který propojuje aktivity města i soukromých investorů. Cílem je vytvořit funkční městskou čtvrť s kvalitním bydlením, dostatkem veřejných prostor a odpovídající občanskou vybaveností, která zachová a využije historické dědictví tohoto území. | foto: Město Opava

Přestavba prvních dvou ze čtyř kasárenských objektů lemujících někdejší nástupní plochu vojáků by měla být hotová do dvou let. Odstartuje v říjnu.

Zástupci města právě vybírají zhotovitele, do konce předminulého týdne mohli zájemci podat nabídky. „Teď prověřujeme úplnost nabídek, potom se sejde výběrová komise,“ informoval na jednání zastupitelů náměstek primátora Opavy Vladimír Schreier.

Kolik nabídek na přeměnu kasáren v byty za předpokládanou hodnotu 380 milionů korun bez DPH se v tendru sešlo a jaká byla nejnižší nabídnutá cena, zástupci města odmítli sdělit. „Výběrové řízení není ukončeno,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.

V někdejších kasárnách vznikne nová čtvrť, nabídne i byty se zvýhodněným nájmem

Jasno však už má vedení Opavy ve financování. Zastupitelé kývli na bankovní úvěr ve výši 180 milionů korun, z něhož bude město podle potřeby čerpat od letošního října do konce roku 2027. Zároveň schválili smlouvy se Státním fondem podpory investic, který projekt kryje dotačně a Opava si od něj peníze rovněž půjčí.

Na takzvaný objekt 02, kde má za předpokládaných 67,7 milionu korun vzniknout 16 bytů, bude mít Opava dotaci 23,7 milionu a zvýhodněný úvěr s maximální výší 37,2 milionu. Na objekt 03, jehož přestavbou za předpokládaných 152 milionů korun vznikne 45 bytů, státní fond uvolní dotaci nejvýše 53 milionů a úvěr maximálně 83,5 milionu korun. Oba úvěry mají dvacetiletou splatnost.

V části z šedesátky nových bytů vzniknou startovací byty se zvýhodněným nájmem do pěti let od nastěhování. Opavští vedle nájemních bytů zvažují i model, který umožní postupný přechod od nájemního bydlení ke spoluvlastnictví.

Kromě bytových jednotek projekt počítá se vznikem uceleného veřejného prostoru s parky, dětskými hřišti, sportovišti a dalšími službami. „Přeměna se uskuteční v rozmezí říjen 2025 až říjen 2027,“ doplnil Martin Kůs z tiskového oddělení Opavy.

Ve zbylých dvou historických budovách v dolní části areálu Dukelských kasáren, která sloužila k ubytování vojáků a zázemí jídelny a kuchyně, by mělo vzniknout 62 dalších bytů. Projektově včetně stavebního povolení je vše připraveno, úředníci hledají dotační podporu či jiné financování.

23. září 2024

