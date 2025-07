Opava na projekt nových bytů získala dotaci a v plném proudu je i výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ta má začít už letos v říjnu.

„Od roku 2004, kdy z kasáren odešla armáda, areál chátrá, prostor a jeho objekty se devastují a my nechceme jít cestou další destrukce budov. V první etapě vznikne šedesát dva bytů, z nichž část chceme jako takzvané startovací, tedy byty se zvýhodněným nájmem do pěti let od nastěhování,“ nastínil náměstek primátora Opavy Vladimír Schreier.

Dodal, že opavská radnice zároveň v lokalitě řeší i bydlení pro seniory a odpovídající menší a pohodlnější bydlení.

Opava má v současnosti pouhých pět set městských bytů a poptávka po dostupném bydlení ve městě stále sílí. Startovací byty vzniknou v dolní části areálu kasáren v objektech, které sloužily k ubytování vojáků a zázemí jídelny či kuchyně.

„Po velké privatizaci městských bytů v Opavě v devadesátých letech zůstalo v majetku města z přibližně jedenácti tisíc bytů pouhých pět set. O byty je veliký zájem. Stačí se podívat na nabídkové soutěže na městské byty, kdy zájem o každý projeví deset i více zájemců,“ popsal Martin Kůs z tiskového oddělení opavského magistrátu.

Radnice sice podpořila několik developerských projektů – jeden i přímo v areálu Dukelských kasáren, kde po zbourání garáží a dalších nepotřebných vojenských objektů už jednotlivé budovy bytového komplexu vznikají, avšak na komerční bydlení kvůli rostoucím cenám nemovitostí nedosáhne každý.

„Bohužel při přípravě těchto projektů nikdo netušil, co se v roce 2020 a dál stane, a že ceny bydlení stoupnou o třicet až čtyřicet procent, což se odrazilo v tom, že zejména pro mladé lidi je velikým problémem zajistit si bydlení,“ konstatoval náměstek Schreier.

Stamiliony na nájemní bydlení

Druhou cestou jsou proto vlastní projekty města. Opavští na revitalizaci dvou ze čtyř kasárenských objektů lemujících někdejší nástupní plochu vojáků získali dotaci Státního fondu podpory investic z programu Dostupné nájemní bydlení.

„Celkové předpokládané náklady na tuto část jsou 379 629 067 korun bez DPH,“ uvedl Martin Kůs.

Stavaři obě budovy upraví společně s potřebnou infrastrukturou.

„To znamená komplexní řešení všech inženýrských sítí, cest, parkovišť, zeleně, multifunkčního hřiště, dětského hřiště a mobiliáře. Dojde k tomu v rozmezí říjen 2025 až říjen 2027,“ dodal Kůs.

Zástupci Opavy už mají projektově včetně stavebního povolení připravenou i navazující etapu – přeměnu zbylých dvou kasárenských budov, kde počítají s dalšími dvaašedesáti byty. Její uskutečnění závisí na dalším zisku dotační podpory, zvažují i družstevní bydlení.

„Pracujeme i na dalších našich projektech, nevylučujeme ani výstavbu dalších nájemních bytů,“ avizoval další záměry náměstek Schreier.

Opavská Stromovka

Projektem města je mimo jiné také příprava vhodných podmínek pro výstavbu až tří set rodinných domů v jihozápadní části města, takzvaná Stromovka.

Největší opavská kasárna, původně dělostřelecká, vznikla v letech 1887 až 1889. Kromě vojáků v nich před odsunem po druhé světové válce pobývali také němečtí obyvatelé Opavy. Město Opava celý areál, čítající zhruba 12 hektarů, od armády získalo v roce 2007.

23. září 2024