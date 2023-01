Pracujících důchodců přibývá, v krajích tvoří i přes desetinu zaměstnanců

„Když jsem měla nastoupit do důchodu, ještě jsem se na to necítila. Do práce chodím ráda, máme tady dobré vztahy, ani finanční stránka nebyla zanedbatelná. Zůstala jsem,“ popsala Aneta Malíková z Ostravy. Je hlavní účetní v obchodní firmě a v práci „přesluhuje“ dva roky. „Teď zaučuji kolegyni, která to po mně převezme,“ dodala.

Lidí, kteří v práci s odchodem do penze nekončí, přibývá. „Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo v kraji 20 433 pracujících důchodců a na celkovém počtu zaměstnaných se podíleli 4,1 procenta. Stejné ukazatele ze Sčítání 2021 vzrostly na 52 414 osob a podíl na 9,5 procenta,“ uvedl Jan Dehner z Krajské správy Českého statistického úřadu Ostrava.

Nepracujících důchodců v kraji podle posledních statistik žije 279 tisíc.

Nejvíce v Královéhradeckém kraji

Čísla vyplývají z nově zveřejněných údajů sčítání lidu, jež se týkají ekonomické aktivity obyvatel. Podíl pracujících důchodců na celkovém počtu zaměstnaných ale v regionu neroste tak rychle jako ve zbytku republiky, moravskoslezských devět a půl procenta je vůbec nejméně.

Na opačném konci tabulky je Královéhradecký kraj, v němž důchodci tvoří 12 procent zaměstnaných. V roce 2011 byl Moravskoslezský kraj čtvrtý od konce.

Celých 17 procent pracujících seniorů živí zpracovatelský průmysl, 12 procent administrativní a podpůrné činnosti a zhruba desetinu zdravotní a sociální péče. Pracují také ve školství, kultuře, ale i ve stavebnictví či zemědělství.

Důvodem růstu jejich počtu může být skutečnost, že seniorů obecně přibývá, proto je víc i těch aktivních. „Podíl seniorů na celkové populaci vzrostl mezi lety 2011 a 2021 o více než pět procent,“ upřesnil statistik Jan Dehner. Sčítání 2021 hlásí 243 tisíc seniorů v kraji, o deset let dříve to bylo 189 tisíc.

Podle Beatrice Chromkové Manea z katedry sociologie Ostravské univerzity je ale faktorů, proč tradiční pohled na odchod do důchodu pro řadu lidí neznamená také odchod z trhu práce, více.

„Často skloňovaným konceptem je aktivní stárnutí, setkáváme se s ním jak v akademických výzkumech, tak ve veřejném prostoru. Jednou z jeho hlavních dimenzí je právě oblast zaměstnání a trhu práce, která předpokládá aktivní pracovní život i po odchodu do důchodu,“ vysvětlila socioložka.

Finance jsou pro rozhodnutí klíčové

Doplnila, že další dimenzí je vzdělávání, sociální sounáležitost a podpora zdraví. Velkou roli hraje také nezávislost ve stáří. „Nesmíme opominout ani finanční stránku problému. Dostatek financí, schopnost s penězi hospodařit, ale i nároky na důchod se v jednotlivých pracovních kariérách liší, což může mít zásadní důsledky pro připravenost na období důchodu a s tím spojenou potřebu pracovat po odchodu do důchodu,“ uvedla.

Jestli senior zůstane ekonomicky aktivní, ovlivňují i jeho pracovní zkušenosti. „Některé zahraniční studie poukazují na to, že v porovnání s lidmi v důchodovém věku, kteří měli pracovní kariéru na nižší profesní úrovni, mají důchodci s vysokým profesním statusem lepší možnosti získat zaměstnání,“ doplnila Beatrice Chromková Manea.

Proč se regiony v zaměstnanosti seniorů liší a proč má Moravskoslezský kraj nejnižší podíl ekonomicky aktivních důchodců, podle ní souvisí i s potenciálem pracovního trhu oblasti.

„Tedy do jaké míry trh práce nabízí pracovní příležitosti pro lidi, kteří jsou v důchodu, a o jaké příležitosti se jedná z hlediska pracovních podmínek,“ uzavřela.