Víc než tři roky po ukončení první části revitalizace Hlučínského jezera se podařilo sehnat peníze na tu druhou. Po obnově jezera, jeho břehů a stavbě mostů, lávek a protipovodňových opatření přijde na řadu dopravní a technická infrastruktura.
„Po dokončení první etapy jsme stáli před úkolem zajistit pokračování projektu. Podařilo se nám s ministerstvy dořešit financování navýšených nákladů i splnit všechny požadavky. Přislíbených máme zhruba 640 milionů,“ informovala starostka Hlučína Petra Tesková.
Dodala, že následovat teď bude vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele.
Druhá etapa obnovy zahrnuje vznik infrastruktury v okolí jezera. „Počítá se s výstavbou nové komunikace propojující ulici Celní od křižovatky s Dlouhoveskou po ulici Jahodovou, která je hlavní přístupovou komunikací do areálu od Kozmic. Rozšířeny budou parkovací kapacity, nové inženýrské sítě, rozvíjet se bude pěší a cyklistická infrastruktura,“ upřesnila Andrea Vojkovská z tiskového úseku města.
Součástí jsou i krajinářské úpravy, rozsáhlá výsadba zeleně a také dokončení protipovodňových opatření z první etapy, konkrétně ochrany evropsky významné lokality s výskytem chráněných druhů při pravém břehu řeky Opavy.
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Rekonstrukce Hlučínského jezera pokračuje, skončí až na konci roku
Investorem je ministerstvo financí a město Hlučín, jež zaplatí například veřejné osvětlení a další zařízení. Ministerstvo původně na druhou etapu vyčlenilo 400 milionů korun, rostoucí ceny ale náklady vystřelily o polovinu výš.
Hledaly se tak peníze ušetřené na jiných projektech v kraji. Chybějící částku pokryjí úspory vzešlé z revize projektů programu revitalizace Moravskoslezského kraje.