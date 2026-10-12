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Hlučín získal 640 milionů na obnovu jezera. Vzniknou parkoviště i cyklostezky

Autor:
  8:16
Hlučínské jezero Štěrkovna v roce 2022.

Hlučínské jezero Štěrkovna v roce 2022. | foto: Město Hlučín

Oblíbené místo rekreace a zábavy Štěrkovna, vlevo město Hlučín (2. dubna 2024)
Záběr na rozsáhlou rekonstrukci Hlučínského jezera v roce 2021
Hlučínské jezero před rozsáhlou rekonstrukcí
Osmdesátá léta minulého století. Těžba písku končí, historie jezera začíná.
7 fotografií
Hlučínské jezero se dočká rozsáhlé proměny infrastruktury i okolní přírody. Městu se po jednáních s ministerstvy podařilo zajistit zhruba 640 milionů korun na druhou etapu revitalizace, která pokryje i zvýšené náklady. V areálu a v jeho okolí vznikne nová silnice, rozsáhlé parkovací plochy, inženýrské sítě i cyklostezky. Hlučín nyní připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Víc než tři roky po ukončení první části revitalizace Hlučínského jezera se podařilo sehnat peníze na tu druhou. Po obnově jezera, jeho břehů a stavbě mostů, lávek a protipovodňových opatření přijde na řadu dopravní a technická infrastruktura.

„Po dokončení první etapy jsme stáli před úkolem zajistit pokračování projektu. Podařilo se nám s ministerstvy dořešit financování navýšených nákladů i splnit všechny požadavky. Přislíbených máme zhruba 640 milionů,“ informovala starostka Hlučína Petra Tesková.

Dodala, že následovat teď bude vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele.

Hlučínské jezero Štěrkovna v roce 2022.
Oblíbené místo rekreace a zábavy Štěrkovna, vlevo město Hlučín (2. dubna 2024)
Záběr na rozsáhlou rekonstrukci Hlučínského jezera v roce 2021
Hlučínské jezero před rozsáhlou rekonstrukcí
7 fotografií

Druhá etapa obnovy zahrnuje vznik infrastruktury v okolí jezera. „Počítá se s výstavbou nové komunikace propojující ulici Celní od křižovatky s Dlouhoveskou po ulici Jahodovou, která je hlavní přístupovou komunikací do areálu od Kozmic. Rozšířeny budou parkovací kapacity, nové inženýrské sítě, rozvíjet se bude pěší a cyklistická infrastruktura,“ upřesnila Andrea Vojkovská z tiskového úseku města.

Součástí jsou i krajinářské úpravy, rozsáhlá výsadba zeleně a také dokončení protipovodňových opatření z první etapy, konkrétně ochrany evropsky významné lokality s výskytem chráněných druhů při pravém břehu řeky Opavy.

Rekonstrukce Hlučínského jezera pokračuje, skončí až na konci roku

Investorem je ministerstvo financí a město Hlučín, jež zaplatí například veřejné osvětlení a další zařízení. Ministerstvo původně na druhou etapu vyčlenilo 400 milionů korun, rostoucí ceny ale náklady vystřelily o polovinu výš.

Hledaly se tak peníze ušetřené na jiných projektech v kraji. Chybějící částku pokryjí úspory vzešlé z revize projektů programu revitalizace Moravskoslezského kraje.

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