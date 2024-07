Letecký úřad řeší stále víc prohřešků dronařů. Někteří se dokonce ukrývají

„V jednom případě šlo o závažnější porušení podmínek,“ poznamenala mluvčí krajské policie v Ostravě Pavla Jiroušková.

Dodala, že policisté během festivalu zkontrolovali větší množství lidí, kteří chtěli zachytit dění na festivalu pomocí dronů. „Jakmile jsme zaznamenali vzlet bezpilotního stroje, vyhledali jsme pilota. Některé jsme preventivně upozornili, že by se mohli dopustit protiprávního jednání, jelikož byli již kousek od hraniční zóny platné v této lokalitě,“ přiblížila policejní mluvčí.

Podle mluvčího festivalu Colours of Ostrava Jindřicha Vaňka letos organizátoři zaznamenali desítky pokusů o průlet nad areálem bez povolení. „Je to nový trend. Jsou lidé, kteří se chtějí podívat na festival bez vstupenky a zkoušejí to pomocí dronů. Díky skvělé spolupráci s policií se nám podařilo situaci zvládnout,“ uvedl.

Pokus o neoprávněné použití bezpilotního stroje policie řešila také na nedávném hokejovém mistrovství světa v Ostravě. Jednalo se o fanouška ze Skandinávie, který chtěl natáčet v bezletové zóně. „Cizinec porušil všechna pravidla, která jsou stanovena. I tento případ jsme předali Úřadu pro civilní letectví,“ řekla policejní mluvčí.

Úřad řeší drony od roku 2021

Pracovníci Úřadu pro civilní letectví oznámení policie z letošního festivalu v Ostravě zatím nedostali. Podle Terezy Steidlové z oddělení bezpilotních systémů je očekávají příští měsíc. Podobný případ řešili už v roce 2022. „Za přestupek, k němuž došlo na tomto festivalu, jsme uložili pokutu v desítkách tisíc korun,“ potvrdila.

Úřad eviduje přestupky spáchané provozem bezpilotních systémů od roku 2021, kdy se projevila rostoucí popularita dronů mezi lidmi právě i častějšími vzlety bez povolení.

„Těchto případů zcela určitě přibývá. V roce 2021 jsme jich řešili osmdesát tři. Za rok 2023 evidujeme už 254 řízení a letos zatím sto třicet sedm,“ shrnula Steidlová. V Moravskoslezském kraji byly tři případy z Ostravy, po jednom z Opavy, Karviné, Města Albrechtic, Hlučína, Vítkova a Nového Jičína.

„Vrtule dronu jako žiletky“

I když může pokuta za porušení povinností leteckého zákona dosahovat až jeden milion korun, úředníci zatím majitele dronů nepotrestali sankcemi vyššími než desítky tisíc. Podle Steidlové jde velmi často o přestupky spáchané z důvodu neznalosti předpisů.

„V omezeném rozsahu ale evidujeme i případy, kdy se piloti aktivně ukrývají, protože jsou si porušování pravidel vědomi,“ doplnil ředitel odboru regulace a bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček.

Fotograf z Ostravy Radim Kolibík, který pracuje s drony více než deset let, nemá pochopení pro lidi, kteří při jejich používání nerespektují předpisy.

„Vrtule dronu jsou při otáčkách jako žiletky. Jedná se o stroj a může se stát cokoliv. Do něčeho narazí, spadne a někoho zraní,“ řekl. Podotkl, že drony zažívají obrovský boom hlavně díky cenové dostupnosti.

Nejčastější provinění u pražského letiště

Podle Úřadu pro civilní letectví majitelé dronů zatím nezavinili žádné velké škody ani zranění. „Zpravidla jde maximálně o vytlučené výplně oken či skleníků. Nejčastěji dochází provozem bezpilotního systému k potenciálnímu ohrožení bezpečnosti letového provozu v blízkosti Letiště Václava Havla v Praze,“ uvedla Tereza Steidlová.

Na dronaře si dávají pozor letiště, továrny, pořadatelé kulturních a sportovních akcí, ale třeba i správci památek. Důvodem je bezpečnost návštěvníků. Hlídají si také, aby někdo neukradl atraktivní záběry z výšky.

„Naše nepřetržitá strážní služba má povinnost mě informovat, když se objeví nějaký dron. Zatím jsem na pilota zavolal policii jednou,“ uvedl vedoucí správy Dolu Michal v Ostravě Vojtěch Polášek.