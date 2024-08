Naráz vypil směs drog pro tři, za smrt mladíka dostali muži 13 a 10 let vězení

Ústavní soud odmítl stížnosti dvou mužů potrestaných v souvislosti s úmrtím jejich známého, jenž vypil nápoj s rozpuštěnou směsí pervitinu, kokainu a extáze a předávkoval se.

Osmatřicetiletý dealer ve stížnosti argumentoval například tím, že zemřelý muž vypil nápoj dobrovolně, přestože věděl o vysoké koncentraci drogy. Uplatnil tak prý své právo žít podle svého a svobodně rozhodovat o svém životě. Jeho argumentaci však ústavní soudci neakceptovali.

„Protože drogy zpravidla požívají jejich uživatelé dobrovolně, stěžovatel v podstatě říká, že dealeři nenesou žádnou odpovědnost za to, co svou činností způsobí. To je samozřejmě absurdní,“ stojí v usnesení senátu se zpravodajem Zdeňkem Kühnem.

Neuspěl ani další odsouzený, pětadvacetiletý muž, který z krabičky poskytnuté dealerem odsypal drogu do hrnku s čajem, a připravil tak nápoj pro sebe a další dva kamarády.

„Současně to byl on, kdo tímto činem sám a o své vůli určil koncentraci drogy v nápoji a připravil tím pro poškozeného smrtící koktejl,“ napsal v druhém usnesení Kühn.

Koktejl byl hořký, mladík jej ale vypil na ex

„Jsem ve vězení a není to spravedlivé. Ta droga byla nás všech tří, moje ruka vzala tu krabičku a odsypala z ní do čaje po domluvě, bylo to za souhlasu ostatních,“ řekl odsouzený muž nedávno časopisu Respekt.

Vyjádřil také lítost nad smrtí kamaráda, který nečekaně a z nejasných důvodů vypil celý obsah hrnku, i když věděl, že šlo o dávku pro tři a že ostatní už před tím nápoj odmítli kvůli nepříjemné hořké chuti.

K osudné chvíli došlo v říjnu 2021 v tehdejším havířovském podniku v Dlouhé ulici U Lenina. Parta se vracela z ostravského rockového festivalu. Už tam užili extázi, chtěli se ale ještě dál pobavit a zavolali svému známému.

Ten přinesl krystalickou látku, o níž mluvil jako o kvalitním polském speedu. Jeden z party drogu rozpustil v hrnku. Hořký koktejl nikomu nechutnal, jen poškozený mladík jej celý vypil. Zemřel kvůli kombinované intoxikaci směsí pervitinu, kokainu, extáze a alkoholu.