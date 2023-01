Zloději berou dříví z lesů i ze zahrad, lesníci řeší desítky případů

V prvních dvou týdnech roku řeší policisté v kraji hned několik krádeží dříví. „Jde o poměrně častý problém. S krádežemi dřeva se setkáváme v průběhu celého roku,“ popsal policejní mluvčí René Černohorský s tím, že pachatele lze rozdělit do dvou skupin. „Někdy se znají, jde například o dva majitele lesa, a kradou si dřevo navzájem. V dalších případech jde o krádež vytěženého dřeva uloženého na nějaké lesní skládce,“ upřesnil.

Doplnil také, že výjimkou není ani vniknutí na oplocený pozemek, třeba zahradu chaty či chalupy, a krádež tamního uskladněného dříví. Nyní odcizený smrk a modřín v Radimi na Krnovsku znamená újmu šedesáti tisíc korun. Majiteli dříví z Tiché vznikla čtrnáctitisícová škoda.

Podle správců lesů krádeží postupně přibývá. Například Lesy České republiky, jež spravují zhruba čtyřicet procent lesních porostů, ročně řeší v kraji desítky takových událostí.

„Četnost krádeží dřeva je velmi závažný problém. Nejvíce drobných krádeží evidujeme v příměstských oblastech,“ uvedla mluvčí státního podniku Eva Jouklová. „V Moravskoslezském kraji jsme loni nahlásili policii jednatřicet případů, během nichž bylo odcizeno 469 metrů krychlových dřeva a vznikla škoda ve výši 328 tisíc korun. Největší objem dříví se ztratil na Hanušovicku, a to 171 metrů krychlových,“ dodala.

Pomáhají i fotopasti

Růst je výrazný, předloni objem i celková výše škody ukradeného dřeva Lesům České republiky dosáhla dvojnásobku škod zaznamenaných v roce 2019. „Loni jsme zaregistrovali nižší objem odcizeného dříví než v roce předchozím, což může souviset s ubýváním zásob dříví na lesních skládkách v souvislosti s doznívající kalamitou,“ doplnila Jouklová s tím, že teď v lednu se už v lesích Lesů České republiky také kradlo.

Vlastníci se snaží krádežím předejít. „Instalujeme v lesích závory, u skládek dříví fotopasti a využíváme ve spolupráci s policií mobilní aplikaci proti krádežím dříví, ve které je záznam o naloženém nákladu i trase kamionu,“ nastínila Eva Jouklová.

Podle Adama Halfara, vlastníka několika lesů na Opavsku, je nejjistější vůbec v lese zpracované dříví nenechávat. „Minulé tři roky chodilo do lesů stále víc lidí. Možná to souvisí s covidem, že častěji vyrážejí do přírody. Na vycházky, vyběhat psy a bohužel taky pro dřevo. Snažím se proto neskladovat jej tam nebo snížit dobu skladování na minimum,“ popsal Halfar. Spoléhá také na pravidelné obchůzky.

Zájem o dřevo je velký

Správcům lesů pomáhají v boji proti zlodějům i moderní technologie. Lesy České republiky do dřeva instalují GPS čipy, které sledují polohu klád. „Metoda se osvědčila. Už několikrát jsme předali policii podklady, které využívá při vyšetřování,“ popsala Eva Jouklová.

Z lesů si lidé volně mohou odnést jen klest a větve, jež nemají na silnějším konci průměr více než sedm centimetrů. Na zbytek musejí mít od vlastníka lesa povolení.

Zájem o dříví je v současné době obrovský. „Krádežím se snažíme předejít i nabídkou dříví za dostupné ceny, které se nezměnily od loňského dubna. Ve všech regionech z lesních skladů i samovýrobou, kdy si lidé na základě uzavřené smlouvy s Lesy ČR sami stromy zpracují a odvezou. Poptávka převyšuje nabídku,“ uzavřela Jouklová.