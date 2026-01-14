„Jedinečný skanzen tvoří poslední dva dochované roubené domy z roku 1878, které jsou zapsané na seznamu kulturních památek. Původně sloužily jako bydlení pro zaměstnance železáren a jejich rodiny,“ uvedla Klára Kohutová z krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism.
Dodala, že domy nyní umožňují návštěvníkům nahlédnout do čtyř bytových jednotek a poznat, jak se v minulosti žilo, pracovalo i hospodařilo v prostředí, kde život určovala práce v hutích a průmyslový rozvoj regionu.“
Technotrasa už má přes třicet zastávek
„Dřevěnky na Borku v Třinci přirozeně doplňují příběh industriálního dědictví našeho kraje. Ukazují nejen techniku a výrobu, ale také každodenní život lidí, kteří byli s průmyslem neodmyslitelně spojeni,“ připojila náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková.
Technotrasa má již přes třicet zastávek. „Návštěvníci na ní mohou poznávat například Dolní oblast Vítkovic v Ostravě, Důl Michal, Landek Park, Pivovar Radegast v Nošovicích, vodní mlýny, úzkokolejku na Osoblažsku, bývalé doly, hutě, elektrárny i manufaktury,“ doplnila Kohutová.
Funguje také mobilní aplikace Technotrasa, která návštěvníkům usnadňuje orientaci v terénu a objevování dalších zastávek.
Dřevěnky na Borku stojí v sousedství Třineckých železáren.
