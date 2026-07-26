Neobvyklým polsko-českým filmovým dokumentem diváky vždy doprovázejí dva představitelé církve a polská průvodkyně.
„Vedle průvodkyně Gabriely jsou to dva kněží, Marek Noras, děkan z Rybniku, a Jarosław Zygmunt, farář ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie (Wodzisław Śląski),“ uvedl mluvčí Ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.
Televizní štáb postupně navštíví pět kostelů v ostravsko-opavské diecézi. „Jedná se o Nýdek, Hrčavu, Dolní Marklovice, Sedliště a Bystřici. Ty doplní pět polských chrámů v obcích Zamarski, Nierodzim, Bielowisko, Kończyce Wielkie, Łaziska,“ popsal mluvčí.
„Ve videoprůvodci se střídají čeština a polština. Páter Zygmunt totiž dlouho působil v českobudějovické diecézi, a ovládá češtinu,“ prozradil Elbel.
„V pořadu vystupují také kněží naší diecéze Alfred Volný, Tomasz Stachniak nebo Jakub Vavrečka, ale i další místní průvodci,“ dodal.
|
Posledního ze žhářů, kteří zapálili kostelík v Gutech, také propustili na svobodu
Kostely v Dolních Marklovicích i v Sedlištích mohou zájemci navštívit také díky projektu Otevřené chrámy.
„V Dolních Marklovicích stojí výjimečný chrám, který upoutá svou krásnou dřevěnou architekturou. Kostel Nanebevstoupení Páně patří k nejcennějším sakrálním místům této části Zaolží,“ poznamenali tvůrci pořadu v anotaci na webu televize TVT.
|
Svatba, domy, lidé i příběhy. Unikátní mapový portál „oživuje“ zmizelou Karvinou
„V nevelké obci Sedliště se nachází jeden z nejkrásnějších dřevěných chrámů této části pohraničí – kostel Všech svatých. Je to místo, které okouzluje nejen svou historií, ale také neobyčejnou polohou a výjimečnou atmosférou starých beskydských kostelů,“ popsali tvůrci.
Tento přeshraničmí projekt spolufinancuje Evropský fond pro regionální rozvoj, který se snaží rozvíjet přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského příhraničí.