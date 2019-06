VIDEO: Drážní veletrh v Ostravě ukazuje i unikátní části Slovenské strely

Sedadla nebo palubní desku legendárního motorového vozu Slovenská strela si mohou až do 13. června prohlédnout návštěvníci veletrhu drážní techniky Czech Raildays, který se koná v prostorách nákladového nádraží železniční stanice Ostrava Hlavní nádraží.

„Máme tady zrekonstruované části Slovenské strely i například motor, z něhož byl odvozen motor pro Slovenskou strelu,“ přibližuje část expozice společnosti MŽD Elektronika vedoucí projektu renovace motorového vozu Andrej Baliga.

Slovenská strela, motorový vlak z roku 1936, patří mezi největší skvosty tuzemských drah. Tato národní kulturní památka do 2. světové války jezdila mezi Prahou a Bratislavou, nyní prochází generální rekonstrukcí (podrobněji zde).



Na některé části Slovenské strely si mohou návštěvníci na ostravské výstavě sáhnout, jiné, menší, jsou vystaveny ve vitrínách pod sklem.

Volně dostupný je pro všechny zájemce motor nebo sedačky. „Motor máme zapůjčený od tatrováckého muzea. Je to dieselový motor, s nímž se původně pro pohon motorového vlaku počítalo, ale byl příliš hlučný. Konstruktér Tatry Hans Ledwinka jej proto přepracoval na tišší, benzinový pohon, který nakonec Slovenskou strelu poháněl,“ vysvětlil Andrej Baliga.

Příští rok by už mohl slavný vůz být na veletrhu celý. „Je to náš tichý sen, proto to říkáme jen tak pod čarou, ale rádi bychom tady Strelu příští rok ukázali. Je ale majetkem Tatry a ta bude rozhodovat o tom, kdy a kde bude,“ dodal vedoucí týmu renovátorů.

Vedle historické lahůdky si mohou návštěvníci prohlédnout i současnost a budoucnost českých železnic.

Jednou z novinek byl křest lokomotivy HybridShunter společnosti CZ Loko, kombinující klasický pohon a pohon na baterie, dalším pak premiéra modernizovaného vozu Českých drah řady Bdmtee.

Nový vyprošťovací stroj zde představila i Správa železniční dopravní cesty. Pro menší návštěvníky jsou k dispozici i ukázky modelové železnice nebo parní minivláček.