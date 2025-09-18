„Převážně se jednalo o věci, které si lidé zapomněli ve vlacích do Bohumína a nikdo si pro ně tři roky nepřišel,“ informoval mluvčí radnice Petr Wojnar.
Před aukcí se sešli členové oceňovací komise, kteří rozhodli o vyvolávací ceně jednotlivých předmětů. Mnohé z nich ocenili jen na pár desítek korun, některé na několik stovek.
„K nejzajímavějším předmětům letošní dražby patří objektiv fotoaparátu s vyvolávací cenou pět set korun,“ uvedla Martina Karwaczyková z městského infocentra, která měla přípravu dražby na starosti.
Do aukce vypravila mimo jiné značkové batohy, rybářské pruty, stativ na fotoaparát, stany, autosedačku či hudební nástroj ukulele. Oproti jiným rokům na dražbě chyběla jízdní kola, o která byl vždy velký zájem.
„Měli jsme několik nalezených bicyklů ve sklepě. Při loňské povodni je však zatopila voda a zničená kola šla místo do dražby do šrotu,“ vysvětlila vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Jana Kasanová.
V improvizované bohumínské aukční síni platí pravidlo, že minimální příhoz je deset korun. Vítěz licitace musel zaplatit ihned na místě.