Ves na Bruntálsku zachraňuje 216 let starou vysokou pec, hrozilo její zřícení

Hrozilo však, že i ona, navzdory své památkové ochraně, se může zřítit a z někdejší Lorenzovy huti při cestě z Vrbna pod Pradědem na Rejvíz nezůstane už vůbec nic.

„Zkázu nechceme dopustit a pustili jsme se do první fáze záchrany drakovské pece, která tuto stavbu konzervuje,“ poznamenal místostarosta Heřmanovic Hynek Sekanina.

Proto obec s téměř čtyřmi stovkami obyvatel dala na opravy pece v havarijním stavu přes dva miliony korun, tedy například na zpevnění kameniva nebo vytrhání náletových dřevin z vrcholku pece.

Na dotace zatím nebyl čas. „Vše by se totiž protáhlo do příštího jara, a to by už pro pec mohlo být pozdě. O příspěvek však určitě požádáme. Věříme, že například krajský úřad naši snahu podpoří,“ doufá místostarosta Sekanina.

Konzervaci zdiva i statické úpravy musejí odborníci stihnout nejpozději do konce listopadu, pak už v podhůří Jeseníků leží sníh.

Místostarosta předeslal, že to snad nejsou poslední práce. Ve spolupráci s památkáři a dalšími odborníky řeší, aby lidé měli možnost z někdejšího železárenského provozu vidět co nejvíce. „Bavíme se o tom, co je a není možné. Určitě bychom ale byli rádi, kdyby se podařilo domluvit částečnou obnovu,“ potvrdil místostarosta.

Už v minulosti kraj podpořil záchranu pece téměř půl milionem korun, současná výpomoc by zřejmě musela být ještě vyšší.

Pec jako jediný pozůstatek po výrobě železa

„Drakovská pec je jediným pozůstatkem dřevouhelných vysokých pecí v údolí Černé Opavy v Jeseníkách. Kdysi to byla proslulá sudetská železářská oblast, po které se zachovala pouze tato jedinečná památka,“ líčil krajský náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo unikátnost památky.

Pec byla kdysi patnáct metrů vysoká a osm metrů široká. Naneštěstí pro tento unikát byl už v době jejího vzniku princip tavby železa pomocí dřevěného uhlí zastaralý. Proto pec zůstala v provozu jen krátce a v roce 1853 byl areál kromě této stavby zlikvidován.

Před třinácti lety se provedly první záchovné práce, ale od té doby pec chátrala, například už nebylo možné vstoupit dovnitř. Památkou se stala už v roce 1958.