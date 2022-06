Boom prodejů bytů končí, teď stojí zájemci fronty na pronájmy

„Ještě loni stála prakticky na každý prodávaný byt řada zájemců a prodejci mohli navyšovat cenu. Dnes bývá na byt třeba jen jeden zájemce a ten ví, že si tentokrát může diktovat on,“ popsal aktuální dění Richard Kurko z frýdecko-místecké společnosti Kurko reality.

Místo toho vzrostla poptávka po nájemních bytech. „Od začátku roku jsme zaznamenali dvojnásobný zájem o pronájem bytů. Pokud třeba pronajímáme byt 1+1, tak se nám ozve v den inzerce zhruba patnáct zájemců,“ přiblížil Kurko.

Že ubylo lidí, kteří si chtějí byt koupit, a naopak přibylo těch, kteří volí pronájem, dokládají i čísla z trhu.

„V lednu byla nabídka bytů v Ostravě k prodeji a k pronájmu vyrovnaná, kdy se nabízelo 511 bytů k prodeji a 504 bytů k pronájmu. V současné době se tato čísla diametrálně liší, k prodeji se nabízí 711 bytů a k pronájmu 415 bytů,“ informoval Jan Kunz, regionální ředitel realitní kanceláře Sting.

Na hypotéku dosáhne stále méně lidí

„Je to důsledek dopadu zásahu ČNB v podobě zvyšování úrokových sazeb a také stoupání životních nákladů, kdy lidé vyčkávají, jak se bude situace vyvíjet,“ podotkl Kunz.

O nájmy pak je podle jeho slov zvýšený zájem zejména ze strany klientů, kteří v současnosti u bank neprojdou zpřísněnými požadavky na bonitu a celkový podíl zadluženosti k příjmům.

„Velkou poptávku po kvalitních bytech k pronájmu nestačí pokrýt ani investiční byty, které se objevily na trhu,“ podotkl Kamil Kůs z ostravské Kaktus Reality.

Naráží přitom na skutečnost, že velké množství bytů kupovali v minulých letech lidé jako investici, následně je pak nabízeli k pronájmu.

„Lidé chtějí čistý a moderní byt v dobré lokalitě a s dobrou dispozicí a těch podle našeho názoru razantně nepřibývá,“ doplnil Kůs.

„Nabídka bytů k pronájmu na Ostravsku oproti minulému roku poklesla o 43 procent, z čehož indikujeme, že vzrostl počet nájemců o nabízené byty,“ informoval také Tom Skolek ze serveru UlovDomov.cz, který se zabývá nabídkou nájemních bytů.

Se zájmem roste i cena pronájmů

Podle něj byla další indicií rostoucího zájmu také cena. „Oproti loňskému květnu byly ceny nájmů v Ostravě letos v květnu o 24 procent vyšší. I kvůli tomu předpokládáme, že poměrově vzrostl i počet zájemců o nabízené byty,“ uvedl Skolek. Růst cen byl větší než v dalších velkých moravských městech. „V Brně došlo ke zrychlení o 15 procent, v Olomouci o 9 procent,“ upřesnil Skolek.

I tak se ceny pronájmů však oproti prodejním cenám bytů zvyšovaly podstatně pomaleji. „Prodejní cena u bytů v Moravskoslezském kraji za poslední dva roky stoupla v průměru o 75 procent, zatímco u nájmu došlo k nárůstu v průměru o 34 procent,“ informoval Jan Kunz.

Ten očekává, že další pohyb na trhu nastane kvůli rostoucím cenám energií.

„U bytů, kde měli lidé měsíční zálohy ve výši tří tisíc korun, nyní často dostávají nové zálohy ve výši 7,5 tisíce korun. Nějakou dobu to budou stíhat platit, nicméně pokud nedojde ke zlevnění energií, lze očekávat stěhování do menších bytů nebo do bytů s menší energetickou náročností. Což opět ovlivní celkovou poptávku a nabídku,“ nastínil Kunz.

„Lehce zvýšený zájem o nájemní bydlení pozorujeme už nyní, ale výraznější trend očekáváme na podzim. Vzhledem k rostoucím cenám energií předpokládáme, že lidé kvůli tomu budou hledat úspornější cesty a například upřednostňovat menší byty,“ uvedla Kateřina Piechowicz ze společnosti Heimstaden, která na Ostravsku vlastní a pronajímá přes 40 tisíc bytů.