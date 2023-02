Lidé se obávají změn tramvajových linek. Je to předčasné, říká primátor

„Vedeme intenzivní debatu nad pracovní verzí koncepce změn tramvajových linek po vzoru některých západních měst,“ potvrdila plány mluvčí DPO Tereza Šnoblová. „Smyslem je zefektivnit provoz tak, aby na jedné straně neklesala kapacita a na druhé nerostly náklady MHD a cena jízdného pro cestující.“

Podle současné podoby návrhu by například obyvatelé sídlišť v Hrabůvce a na Dubině přišli o nejkratší spojení s hlavním nádražím i o přímé tramvajové napojení k porubské fakultní nemocnici, lidé z porubského 7. a 8. obvodu či Pustkovce se zase nedostanou tramvají bez přestupu do centra Ostravy.

Zkvalitňování dopravy? To ne

A výhrad odpůrců změn je více. „Je to zatím jenom návrh, ale obávám se, že pokud by prošel, rozhodně by se nedalo hovořit o zkvalitňování dopravy, zejména pro starší a hůře se pohybující občany,“ komentoval plán změn zastupitel obvodu Ostrava-Jih Zdeněk Hűbner, který na nové schéma upozornil.

Plánované nové schéma linek tramvajové dopravy Dopravního podniku Ostrava, které na svém facebookovém profilu zveřejnil zastupitel Ostravy-Jihu Zdeněk Hübner.

Zda bude možnost nějak navrhované novinky změnit, zastupitel zatím neví. „V rámci obvodu se k tomu plánuje nějaká schůzka před březnovým jednáním zastupitelstva, takže uvidíme,“ doplnil Hűbner.

Na podrobnější seznámení s navrhovanými změnami čekají i zástupci porubské radnice.

Informační kampaň začne v březnu

„Dopravní podnik nyní bude se svými návrhy seznamovat odborníky i laiky. Bude tedy dostatek času, abychom se k nim vyjádřili,“ konstatoval mluvčí radnice Ostrava-Poruba Martin Otipka.

Podle ostravského primátora Tomáše Macury o podobě nových tras definitivně rozhodnuto není.

„Diskuse je vedena nad jedním předčasně uniklým schématem bez znalosti kontextu a souvislostí,“ konstatoval primátor. „DPO začne v březnu s informační kampaní, součástí bude i veřejná debata. Jsme připraveni reagovat i na případné chyby, které se mohou objevit. Máme na to půl roku.“