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Příprava tramvajové trati v Porubě vázne, dokumentace má opět nedostatky

Darek Štalmach
  7:12
Vizualizace části nové tramvajové trati v Ostravě-Porubě

Vizualizace části nové tramvajové trati v Ostravě-Porubě | foto: Magistrát města Ostravy

Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě...
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě...
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě...
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě...
5 fotografií
Další problém má ostravský dopravní podnik (DPO), který připravuje stavbu nové tramvajové trati v Porubě. Pracovníci krajského úřadu v Olomouci, kteří kvůli možné podjatosti převzali posuzování projektu na vliv životního prostředí (EIA) od Moravskoslezského kraje, mu vrátili dokumentaci k přepracování. A není to poprvé.

Tentokrát úředníci reagovali mimo jiné i na výhrady části obyvatel Poruby, kteří se proti stavbě tramvajové tratě od ulice 17. listopadu přes Duhu a Průběžnou ulici ke Globusu postavili při veřejném projednávání záměru.

Úředníci rozhodli o vrácení přepracované dokumentace mimo jiné i na doporučení zpracovatele posudku Pavla Cetla, který navrhl materiál znovu dopracovat a vyjmenoval oblasti, na něž by se měla přepracovaná dokumentace zaměřit.

Vizualizace části nové tramvajové trati v Ostravě-Porubě
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě lidí, převážně jejích odpůrců. (22. června 2026)
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě lidí, převážně jejích odpůrců. (22. června 2026)
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě lidí, převážně jejích odpůrců. (22. června 2026)
5 fotografií

„Krajský úřad po prostudování přepracované dokumentace, zaslaných vyjádření, veřejného projednání a doporučení zpracovatele posudku, se kterým se ztotožňuje, dospěl k závěru, že bez přepracování dokumentace nelze provést řádné posouzení vlivů záměru na životní prostředí,“ konstatovali úředníci v rozhodnutí.

Zjištěné nedostatky podle nich navíc nelze napravit či vypořádat až v posudku nebo ve stanovisku EIA.

Přípravy tramvajové trati v Porubě se zadrhly, odpůrci uspěli s námitkami

Co nové rozhodnutí znamená pro harmonogram přípravy stavby, zatím zástupci DPO konkrétně neřekli. „S důvody vrácení dokumentace se nyní podrobně seznamujeme a připravujeme podklady pro vypořádání všech připomínek,“ konstatovala mluvčí Dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová.

Na další otázky redakce iDNES.cz, kolik času budou k přepracování a doplnění potřebovat a zda vrácení dokumentace mění plánovaný harmonogram příprav či předpokládaný termín zahájení stavby, zástupci DPO neodpověděli.

Trasa nové tramvajové trati

Podle harmonogramu zveřejněném na stránkách ostravského dopravního podniku jeho pracovníci stále počítají s tím, že v letech 2026 až 2027 dokončí dokumentaci pro povolení stavby a proběhne povolovací řízení. V roce 2027 chce podnik podle plánu vybrat zhotovitele a zahájit stavbu, jejíž zkušební provoz chystá na rok 2028.

DPO už začal hledat projektanta

Zaměstnanci dopravního podniku už letos na jaře začali hledat projektanta. Nadlimitní veřejnou zakázku na projekční a inženýrské práce vypsali začátkem dubna. Tehdy uvedli, že jde o souběžný krok, který má umožnit po případném vydání souhlasného stanoviska EIA bez zbytečných prodlev pokračovat v dalších fázích přípravy.

Zakázka zahrnuje mimo jiné dokumentaci pro povolení záměru, prováděcí projektovou dokumentaci, potřebnou inženýrskou činnost i pozdější dozor projektanta. Lhůta pro podání nabídek skončila 4. května, ani nyní ale soutěž není uzavřena. Profil zadavatele ji stále označuje jako neukončenou.

Současné vrácení dokumentace přitom není prvním podobným problémem projektu. Už v předchozím procesu EIA zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vrátili dokumentaci k přepracování v červnu 2022. Tehdejší posuzovací proces následně v prosinci téhož roku zastavili.

Nový proces EIA nyní vede Krajský úřad Olomouckého kraje. Už v listopadu loňského roku olomoučtí úředníci dokumentaci vrátili k přepracování a doplnění poprvé, přepracovanou verzi dostal úřad 2. prosince 2025.

Veřejné projednání bylo 22. června v porubském Pokladu. Odpůrci projektu tam opakovali zejména výhrady týkající se hluku, kácení zeleně či dopravní situace během výstavby. Padla i námitka systémové podjatosti vůči úředníkům Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ministerstvo životního prostředí ale rozhodlo, že námitka není důvodná, následně krajský úřad přepracovanou dokumentaci dopravnímu podniku znovu vrátil.

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Příprava tramvajové trati v Porubě vázne, dokumentace má opět nedostatky

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