Ostravské doubledeckery poprvé vyjely, v sezoně spojí turistická lákadla

První jízda byla určena hostům a médiím. Pravidelně pro veřejnost začnou doubledeckery jezdit od 1. listopadu.

Tehdy je dopravní podnik nasadí napřed na linku 78 spojující Globus a průmyslovou zónou Hrabová. V sezoně, tedy od 1. května, pak budou doubledeckery jezdit na lince 88 mezi ostravskou zoo a Dolní oblastí Vítkovic.

Dopravní podnik Ostrava se stane prvním dopravcem v zemi, který bude doubledeckery provozovat na běžné lince. Za každý autobus zaplatil 14,3 milionu korun.

„Někomu se ta cena zdá neobvykle vysoká, protože dvanáctimetrové autobusy na CNG stojí kolem devíti milionů korun. Ale tato vozidla mají větší kapacitu a daleko delší životnost. Standardní autobus se odepisuje osm let a slouží 12 let, tyhle budeme odepisovat 15 let, ale sloužit budou kolem dvaceti,“ uvedl generální ředitel DPO Daniel Morys.

Podotkl, že nové patrové autobusy dlouhé 12,3 metru a vysoké čtyři metry mají jedno místo pro kočárek nebo invalidní vozík a 68 míst k sezení, z toho 55 v horním podlaží, které nabízí hezkou vyhlídku na město.

Doubledeckery si bude možné pronajmout

„Říká se, že nejhezčí pohled na svět je z hřbetu koně, my s lehkou nadsázkou říkáme, že z ostravského doubledeckeru. Prosklená střecha se dá v létě sundat, ale my ji pravděpodobně ponecháme z bezpečnostních důvodů, především kvůli riziku střetu s dráty. Dají se otevřít okna,“ uvedl Morys.

„Věřím, že doubledeckery udělají radost nejen Ostravanům, ale i návštěvníkům města, kteří využijí jeho služeb při návštěvách místních turistických atraktivit. A zájemci budou mít možnost si autobusy také pronajmout,“ dodal.

Na nové rychlé spojení mezi Dolní oblastí Vítkovic a zoo se těšil i dlouholetý ředitel Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava Petr Čolas. Nedávno ale po krátké nemoci nečekaně zemřel. Na jeho památku proto bude ve voze obrázek s informacemi o ohroženém druhu lemura s modrýma očima, lemura Sclaterova, který zoo chová a k jehož záchraně Čolas přispěl.

DPO usiloval o zařazení doubledeckerů do městské hromadné dopravy tři roky. Zpočátku ale nemohl najít dodavatele.

„Do prvních dvou soutěží se nikdo nehlásil, protože většina doubledeckerů ve světě má dieselové motory a my žádali alternativní pohon. Do konce roku 2020 totiž chceme mít všechny vozy městské hromadné dopravy ekologické,“ řekl ředitel DPO Daniel Morys poté, co třetí soutěž vyhrála firma Scania s nabídkou, že dodá vozidla poháněná stlačeným zemním plynem.

V autobusech bude platit běžný tarif městské dopravy.