„Pilotně od začátku února začneme v Hrabyni v obci i v rehabilitačním ústavu. Na jaře potom v Polance nad Odrou,“ uvedl ředitel Charity Hrabyně František Horsák.
Organizace naváže doručovatelství na „své“ Pošty Partner, které provozuje jako sociální podniky. „Poštovní vůz nám doveze zásilky, my je na poště roztřídíme a náš člověk je bude roznášet,“ dodal Horsák.
Naší ambicí je, aby byl doručovatelem místní člověk.
František Horsákředitel Charity Hrabyně
Charitní doručovatelé budou nosit listovní zásilky, doporučené dopisy i vše ostatní. V testovacím režimu charita zkusí, s jakými typy omezení zájemci tuto práci zvládnou.
„Máme zatím vytipované čtyři lidi. Některé jsme vzali nové, jiní u nás dosud pracovali v chráněné dílně a chtějí se z kompletace posunout dál,“ upřesnil ředitel.
Roznáška se bude nejprve týkat pošt v obci Hrabyně a v hrabyňském rehabilitačním ústavu. Tam je mezi adepty na její doručování i vozíčkář.
Každou desátou přepážku pošty v kraji provozují obce nebo soukromníci
„Provozujeme několik Pošt Partner a hledali jsme další možnosti spolupráce. Jde o návrat ke kořenům, kdy do obce ráno přivezli poštu, tamní pošťačka ji roztřídila a roznesla. Lidé ji znali, ona znala je,“ řekl Horsák. „Naší ambicí je, aby byl doručovatelem místní člověk. V rehabilitačním centru se to podařilo,“ naznačil.
První Poštu Partner hrabyňská charita převzala v roce 2017. Byla vůbec první v zemi, která z ní zřídila sociální podnik. Od té doby rozšířila působnost hned do několika obcí. Provozuje pošty v Hrabyni, Polance nad Odrou, Velké či Pusté Polomi. Vzniklo tak dvanáct pracovních míst pro zdravotně postižené a s donáškou pošty přibudou další.
Obce si zachování poštovních služeb cení. „Jsme rádi, pošty využívají občané a v rehabilitačním ústavu také klienti, kteří tam žijí nebo pobývají,“ sdělil starosta Hrabyně Aleš Chromý. „V obci populace stárne a je výhodou poštu mít. Je dobře položená vedle obchodu, takže si senioři jdou nakoupit a rovnou si vyřídí, co potřebují.“
Téměř stovka poboček je v rukou partnerů
Na severu Moravy a ve Slezsku již Česká pošta neprovozuje více než třetinu pošt. „Celkem je v Moravskoslezském kraji 260 poboček, z toho je 97 Pošt Partner,“ upřesnil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
Provozují je obce či fyzické nebo právnické osoby. Kromě Charity Hrabyně jsou v regionu ještě dva další poštovní sociální podniky – na Ostravsku a na Vítkovsku.
Model Dodejny Partner, tedy doručovatelství, se kromě Hrabyně již testuje také v Klokočově na Vítkovsku a Skřipově na Opavsku, rovněž se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením.