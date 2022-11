Cestující bez jízdenek mají v Ostravě krušný týden, kontrolám se nevyhnou

„Vytipovali jsme úseky na linkách s nejvyšším počtem vyloučených cestujících letos od ledna do září,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Tereza Šnoblová.

K nejkritičtějším patří úseky na linkách 2, 8 a 108, a to například ze zastávky Hlučínská do Sadu Boženy Němcové, od zastávky Hrabůvka Poliklinika na Náměstí SNP a od Hlavního nádraží k Elektře.

„Asistenti přepravy a strážníci provádějí kontroly denně. Poslední větší akci i s noční kontrolou jsme měli z pátku 21. října na sobotu 22. října,“ připomněla mluvčí. Asistenti a strážníci při ní zkontrolovali 1 626 cestujících ve 46 spojích. Z tramvají, autobusů a trolejbusů muselo ven 263 cestujících.

„Nejčastějším důvodem pro vyloučení byla jízda bez platného jízdního dokladu. Řadě cestujících jsme umožnili nákup jízdného přímo ve voze, ostatní museli vystoupit. Stejně jako devět pasažérů, kteří byli pod vlivem alkoholu,“ komentoval říjnovou akci asistent přepravy Martin Alexandr Kopec.

Současná týdenní akce je další z mimořádných kontrol, kterými dopravní podnik hodlá zkvalitnit cestování městskou hromadnou dopravou.

„Chceme, aby se naši platící klienti cítili ve voze komfortně,“ poznamenal generální ředitel DPO Daniel Morys. „Jak ukazují naše průzkumy, asistenti přepravy jsou našimi cestujícími vnímáni jako symbol bezpečí a jejich práce přináší výsledky. Počet i poměr vyloučených postupně během let klesá,“ dodal.

V tramvajích je najednou volněji

V roce 2017 byl počet vyloučených 2,69 cestujícího na jeden zkontrolovaný spoj, kdežto v roce 2022 se tento počet snížil na 2,06.

„Zjistila jsem brzy, že se něco děje. Zatímco v jiných týdnech jsou tramvaje odpoledne plné, teď najdeme i místo k sezení,“ poukázala Alena Zvonková z Ludgeřovic na Opavsku, která denně dojíždí do centra Ostravy.

„Asistenti nás kontrolovali již v pondělí, ale považovala jsem to za běžnou kontrolu. Když jsem na ně v sadech Boženy Němcové narazila ve středu potřetí, bylo jasné, že se něco děje. Pak přijel domů manžel s tím, že se jim do tramvaje na zastávce Elektra nahrnula spousta lidí, protože ve voze nebylo asistenty vidět. Po rozjezdu ale začali oslovovat lidi revizoři a řada nově příchozích dostala pokutu,“ popsala cestující.

Pokuta na místě tisíc korun

Dopravní podnik totiž zapojil do akce nejen asistenty, kteří mohou pasažéry jen poučit, případně vykázat, ale zasahují i revizoři. Proto pokud hříšníci po vykázání nastoupí bez jízdenky do dalšího spoje, ve kterém jedou revizoři, následuje pokuta.

„Revizor jim může udělit pokutu až 1 500 korun. Pokud je viník ochotný zaplatit na místě, přijde ho jízda načerno na tisíc korun,“ přiblížila mluvčí DPO.

Někteří černí pasažéři dávají najevo svou nelibost. Například v úterý dopoledne volali revizoři policii do Hrušova s tím, že jednoho z nich napadl v trolejbuse cestující bez jízdenky.

„Na místo vyjely hlídky, které následně přivolaly rychlou záchrannou službu,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Útočník ležel na sedadle, tvrdil, že zraněným je on, a odmítal se pohnout. Ačkoliv podle svědků na první pohled nic nenasvědčovalo, že by mu něco bylo, policisté mu nakonec preventivně pomohli do sanitky.