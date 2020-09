Soud řeší podvody. Dopravce musel vrátit část dotací, ale chce je zpět

„Žádali jsme po ostravském dopravci téměř 35 milionů korun. Podnik již tuto částku zaplatil,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Libor Chlebiš.



Dopravní podnik Ostrava (DPO) musel vracet peníze i přesto, že verdikt nad osmi lidmi a čtyřmi firmami obžalovanými z ovlivňování veřejných zakázek dopravního podniku a městské nemocnice padne zřejmě až příští rok.

A teprve v úterý zahájil soud hlavní líčení se dvěma bývalými manažery DPO: někdejším předsedou představenstva a ředitelem Františkem Kořínkem a jeho provozním náměstkem a místopředsedou představenstva Radoslavem Hanzelkou.



„Jakožto osoby v řídicích funkcích DPO měli v žádosti o účelové dotace úmyslně zatajit důležité či uvést nepravdivé informace. Například již zmodernizované a provozuschopné tramvaje zakomponovat do této dotace,“ nastínila stručně obsah obžaloby mluvčí Krajského soudu v Ostravě Klára Krystynová.

Regionální rada: Vyšetřování odhalilo nová fakta

Podle policie byla například modernizace patnácti kusů dosluhujících tramvají T3 předražená o 74 milionů korun a podnik získal v rozporu s pravidly čtyřicet procent dotací i na tři již zrenovované tramvaje, které společnost Pragoimex koupila od DPO jako „montážní sady“ a následně prodala zpět dopravci za cenu o téměř 9,6 milionu korun vyšší.

Oba muži už před rokem obvinění odmítli. „Ničeho trestného jsem se nedopustil, věřím, že mě soud osvobodí,“ řekl tehdy Radoslav Hanzelka. Vinu popřel i u soudu.

Kořínek vypovídat odmítl. Novinářům ale před soudní síní řekl, že vinu necítí, protože „jen“ podepisoval hotové smlouvy, které přichystali odborní pracovníci z podřízených útvarů.

Hlavní líčení pokračuje výslechy svědků a soudních znalců. Kdy bude vyhlášen rozsudek, zatím není jasné.

DPO tak vrátil desítky milionů bez ohledu na to, zda soudci rozhodnou o vině či nevině obžalovaných.

Podle ředitele Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko Chlebiše souvisí probíhající soudní řízení s dotací poskytnutou dopravnímu podniku na projekt Renovace vozového parku drážních vozidel realizovaný v letech 2009–2012. Podnik tehdy získal z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko dotaci 239 milionů korun.

„Součástí projektu byla také přestavba 23 tramvají typu T3 na nízkopodlažní, na které byla poskytnuta dotace přes 173 milionů. Vyšetřování odhalilo nové skutečnosti, které jsme dříve neznali. Na základě poznatků policie a skutečností následně zjištěných při kontrole projektu Úřadem Regionální rady dospěl poskytovatel dotace k závěru, že došlo k porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu jsme dopravní podnik vyzvali, aby vrátil 34 822 200 korun, což již učinil,“ dodal Chlebiš.

Pře o vrácenou dotaci možná skončí u soudu

Mluvčí Dopravního podniku Ostrava Karolína Hřivnáč Rycková potvrdila, že částku zaplatili. Ale dodala, že tím pro ně celá záležitost neskončila.

„V souvislosti s kauzou Dědic si Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhodnotila některé skutečnosti tak, že DPO měl porušit dotační podmínky, a vyzvala k vrácení části dotace. Na základě aktuálně dostupných informací jsme však požadavek vyhodnotili jako neoprávněný. V rámci procesní strategie jsme ale požadovanou část dotací vrátili, jinak bychom museli platit i penále za porušení rozpočtové kázně. A jelikož penále by se počítalo zpětně ode dne poskytnutí dotace, šlo by o značnou částku. Ale poté, co jsme se podrobně seznámili se všemi okolnostmi případu, rozhodli jsme se vrácenou částku požadovat zpět,“ uvedla Rycková.

Podle policie i státního zástupce nakupoval DPO předražené tramvaje a pochybná jim připadala zejména transakce spojená s prodejem tramvají Pragoimexu a zpětným odkupem DPO s cenou navýšenou o téměř čtyři miliony korun.

Podle Ryckové jde ale o velmi zjednodušený popis situace, který pomíjí řadu důležitých okolností. „Vede k naprosto zavádějícímu závěru, že DPO nepostupoval s péčí řádného hospodáře, když bezdůvodně zaplatil za modernizaci tramvají více, než musel. To však není pravda. Máme za to, že DPO pravidla poskytování předmětné dotace ani platné právní předpisy neporušil. Proto do konce září zašleme Regionální radě předžalobní výzvu, a pokud ve lhůtě peníze nedostaneme, podáme správní žalobu. Je to poměrně složitá transakce, proto spolupracujeme s externí advokátní kanceláří. Ale jediným subjektem, který může vyslovit konečný verdikt, zda byly porušeny zákony nebo pravidla pro poskytnutí předmětné dotace, je soud,“ dodala Rycková.

Šéf Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko uvedl, že každý příjemce dotace má právo rozporovat závěry Regionální rady. „My jsme informováni, že DPO nesouhlasí se závěry naší kontroly a že bude činit právní kroky za účelem získání vrácené dotace zpět. Jedná se o zcela standardní postup, kdy příjemci dotaci vrátí a následně probíhá odvolací nebo soudní řízení. Odvolací orgán nebo soud nemusí potvrdit závěry poskytovatele dotace,“ uvedl Chlebiš.