Termín zahájení výluk tramvajových tratí není náhodný, město čeká až skončí dva velké festivaly, Beats for Love a Colours of Ostrava, které do města lákají desetitisíce návštěvníků. Rekonstrukce tramvajové části Frýdlantských mostů začne 20. července a potrvá do 29. listopadu.

„Z pohledu cestujících dojde k výraznému zlepšení komfortu. Místo tří stávajících nástupišť vzniknou dvě, mezi kterými se bude dát pohodlně přecházet přímo na úrovni terénu. Podchody už nebudou potřeba,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.

Po opravě se podle něj výrazně zlepší i bezpečnost a celkové uspořádání celého prostoru Náměstí Republiky. Celková cena stavby přesahuje 314 milionů korun bez DPH. Rekonstrukci zajišťuje sdružení firem IMOS Brno a Monvia Morava.

Od Poruby auta v létě neprojedou

Silniční doprava na Frýdlantských mostech bude omezena už od 6. července. „Směr z centra do Poruby bude po celé léto uzavřen. V opačném směru, tedy z Poruby do centra, zůstane v provozu jeden jízdní pruh. Po celou dobu opravy budou vyznačeny objízdné trasy, změny se dotknou také autobusové dopravy,“ upřesnil Tomáš Matušek, vedoucí střediska společnosti IMOS Brno.

Během rekonstrukce Frýdlantských mostů bude platit výlukový řád. Zde je jeho schéma.

Druhá polovina silniční části mostů, tedy směr do centra, se bude opravovat až příští rok a uzávěry se otočí. Opravy by ale neměly zasáhnout provoz pod mosty, na Místecké ulici. Zbývající pruh budou mimo jiné využívat i autobusy náhradní dopravy.

„Vytvoříme dva samostatné tramvajové okruhy, které budou propojeny autobusovou kyvadlovou dopravou. Je to klíčové řešení pro udržení spojení během výluky,“ doplnil Morys.

Mezi zastávkami Elektra a Don Bosco bude zavedena náhradní autobusová doprava s krátkým, zhruba pětiminutovým intervalem. V nočních hodinách bude prodloužena až na Hlavní nádraží. Tramvaje v této části města budou jezdit po Nádražní ulici a dál směrem na Hranečník.

Cestující, kteří budou chtít mít jistotu, že dojedou kam a kdy potřebují se mohou přihlásit k odběru aktuálních informací přímo na webu dpo.cz nebo v aplikaci MojeDPO.

Přijdou i další velké dopravní stavby

Rekonstrukce Náměstí Republiky je ale jen začátkem série velkých dopravních staveb, které Ostravu v nejbližších letech čekají.

„V příštích šesti letech budeme fungovat na horní hraně dopravní udržitelnosti. Chystá se modernizace železničního uzlu, přestavba Místecké ulice, opravovat se budou i další městské mosty včetně mostu na Karolině nebo přes Výškovické údolí,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Břetislav Riger.

Součástí projektu je i modernizace podchodu pod Náměstím Republiky. Výjimkou bude větev vedoucí ke Kauflandu, která není ve vlastnictví města. Tato část zatím zůstane mimo rekonstrukci, protože město čeká na výsledky technického průzkumu a dohody s vlastníkem.

Město zároveň zvažuje zřízení nové služebny městské policie přímo v prostorách podchodu. Podobné řešení se osvědčilo na Hranečníku a radnice ho považuje za smysluplné z hlediska zvýšení bezpečnosti.

Podle Rigera ale rekonstrukce Náměstí Republiky není výjimkou, nýbrž součástí dlouhodobého plánu.

V Ostravě se chystá například rozsáhlá modernizace železničního uzlu mezi Svinovem a Bohumínem v hodnotě až 35 miliard korun, oprava železničních mostů tzv. myších děr, přestavba Místecké ulice s napojením na dálnici D1 nebo rekonstrukce mostu na Mariánskohorské ulici.

Všechny tyto projekty budou podle něj probíhat souběžně a v některých obdobích zásadně omezí dopravu ve městě.