Konec bločků. Dopravní podnik v Ostravě jako první zavádí elektronické pokuty

7:08

Na zvýšený počet kontrol by se měli připravit pasažéři Dopravního podniku Ostrava (DPO). Ten zavádí nový systém vypisování pokut, jenž výrazně zrychluje jejich odbavení. Novinka také zefektivní práci revizorů. Ti mají být nově přítomni průměrně v každém dvacátém spoji a ročně by mohli stihnout zkontrolovat až sto tisíc jízd. To je o pětinu více než dosud.